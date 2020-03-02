تير شتيجن: الدوري لا يزال طويلا

شدد مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، على أن الدوري الإسباني لا يزال في الملعب.

برشلونة خسر بهدفين مقابل لا شيء أمام غريمه ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

وصرّح تير شتيجن بعد اللقاء: "الكلاسيكو صعب دائما".

وأضاف عبر بي إن سبورتس: "لم نكن ننتظر أن نخسر الكلاسيكو بالطبع، لكن الكلاسيكو يضم فريقان كبيران".

وأكمل: "الشوط الثاني صب في صالحهم، علينا مراجعة وتحليل ما حدث".

وواصل: "حضرنا بطموح كبير للابتعاد في الصدارة عن ريال مدريد، لكن الدوري لا يزال طويلا، هي مجرد مباراة من 3 نقاط، سنركز على العودة في المباريات المقبل".

وأتم: "سنفكر في الأمور التي أخطأنا بها، وما يمكن أن نحسنه ونطوره فيما تبقى من مباريات".























































































































































فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز سجلا هدفي الميرنجي في شوط المباراة الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في القمة، ويتجمّد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في المركز الثاني.

فوز ريال مدريد أوقف سلسلة أرقام سلبية بالجملة لـ ريال مدريد.

فـ ريال مدريد أوقف بهدف فينيسيوس مدة 425 دقيقة دون أن يهز شباك برشلونة في المباريات الأخيرة.

كما فاز ريال مدريد على غريمه في الدوري لأول مرة بعد 7 مباريات متتالية عجز فيها عن قهره.

الميرنجي حقق فوزه الـ73 تاريخيًا على برشلونة، في مقابل 72 فوزا لـ برشلونة.

الفريق الكتالوني كان قد فاز في آخر 4 زيارات لـ برنابيو في الدوري الإسباني، سلسلة سلبية أوقفها زيدان أخيرا.

كما أنه الفوز الأول لـ ريال مدريد على ملعبه أمام برشلونة دون أن تهتز شباكه منذ ثنائية رود فان نيستلروي وراؤول جونزاليس في 2006\2007.

الكلاسيكو كان الأول لـ كيكي سيتيين مدرب برشلونة في عمر الـ 61 عاما و156، ليكون خامس أكبر مدرب يسجل حضوره في الكلاسيكو تاريخيًا بعد هيلينيو هيريرا، وأرسينيو إجليسياس، وألفريدو دي ستيفانو، وبوبي روبسون.

فيما استفاق ريال مدريد من سقوطين متتاليين أمام ليفانتي ومانشستر سيتي على التوالي، واستعاد التوازن وصدارة المسابقة.

وحقق ريال مدريد فوزه رقم 96 تاريخيا على برشلونة في مختلف المسابقات، ليتساوى مع غريمه في عدد الانتصارات.

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