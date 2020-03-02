بوسكيتس: لم نعرف كيف نخرج بالكرة

تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة عن المعاناة التي وجدها فريقه أمام الضغط الذي نفذه لاعبو ريال مدريد خلال كلاسيكو الليجا.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بفوزه على غريمه برشلونة بهدفين دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو، بختام الجولة 27 من المسابقة.

وقال بوسكيتس عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "كان لدينا فرصة كبيرة للابتعاد كثيرا عن ريال مدريد، وأهدرنا فرصا كثيرة في الشوط الأول".

واستدرك "في الشوط الثاني، وجدنا صعوبات للخروج بالكرة وضغطوا واستغلوا ذلك للتسجيل".

وواصل "لم نعرف كيف نخرج بالكرة بصورة جيدة عندما ضغطوا علينا، وكان هذا يسبب خطورة في الهجمات المرتدة".

ثم أضاف "حاولنا الهجوم لكننا تركنا مساحات خلفنا، وفي نهاية المطاف كنا أفضل في الشوط الأول وهم كانوا أفضل في الثاني".

وسأل مراسل beIN sports بوسكيتس لماذا كان يعاني برشلونة عندما لا يمتلك الكرة.

وأجاب "الأمر لا يتعلق بالحالة البدنية، لأننا جميعنا نحب الاستحواذ على الكرة ولدينا لاعبون جيدون قادرون على استغلالها".

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