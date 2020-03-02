كورتوا: لعبنا للفوز منذ الدقيقة الأولى

الإثنين، 02 مارس 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

كورتوا - ريال مدريد - برشلونة

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على برشلونة بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ26 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال كورتوا عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "المواجهة كانت معقدة وكنا نعرف جيدا ضرورة الفوز وسعينا لذلك منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف "في الشوط الثاني كنا الأفضل وساهمت في فوز فريقي بالتصدي لهجمات خطيرة أمام ميسي وآرثور".

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وأكمل "كنا نستحق الفوز أيضا في الذهاب وأهدرنا فرص خطيرة ولكن المباراة انتهت بالتعادل".

الحارس البلجيكي واصل حديثه "لعبنا كذلك بشكل جيد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال ولكن خلال 10 دقائق فقط خسرنا المباراة".

وأتم تصريحاته "لا يمكن القول أننا خرجنا من البطولة، نحن واثقون في قدرتنا على العودة خلال مباراة الإياب".

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