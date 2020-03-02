فينسيوس: أردت التسجيل وليس إرسال عرضية

الإثنين، 02 مارس 2020 - 00:04

كتب : محرر في الجول

فينسيوس - ريال مدريد - برشلونة

كشف فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد عن أنه كان يقصد تسديد الكرة على مرمى برشلونة وليس إرسال عرضية في كرة الهدف الأول الذي سجله في كلاسيكو الليجا.

وبعد سيل من القرارات الخاطئة والمراوغات غير المكتملة والعرضيات الطائشة، ابتسمت السماء لـ فينيسيوس بعد تمريرة سحرية من توني كروس.

اختراق من الجهة اليسرى، ولا نعرف ماذا قرر فينيسيوس تحديدا، لكن كرته العرضية اصطدمت بقدم بيكيه، وسكنت شباك تير شتيجن في الدقيقة 71.

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وقال فينسيوس عقب المباراة لشبكة "beIN Sports": أعمل بجدية دائما، وأعلم أن اللحظة المناسبة ستأتي".

وتابع "كرة الهدف أتدرب عليها مع توني كروس دائما، وأردت التسديد وليس إرسال عرضية".

وأضاف "علينا مواصلة العمل من أجل النادي والجماهير ومن أجلنا، أظهرنا جودتنا اليوم وما طلبه منا المدرب".

وعن إشارته على شعار ريال مدريد أثناء الاحتفال بالهدف، قال: "أردت الإشارة إلى أنني ألعب في أفضل ناد في العالم".

وأتم "الفوز بالكلاسيكو بعد أسبوع صعب يعني أننا علينا مواصلة العمل والمضي قدما".

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