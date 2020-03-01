تشكيل نهائي كأس الرابطة - المحمدي أساسي وتريزيجيه بديل.. وأجويرو يقود سيتي

الأحد، 01 مارس 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا - ليفربول

يبدأ أحمد المحمدي لاعب مصر مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام رجال بيب جوارديولا، بينما يجلس مواطنه وزميله محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

ويتواجه مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي في لندن.

وجاء تشكيل فيلا كالتالي:

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حارس المرمى: نايلاند

الدفاع: جيلبرت - إنجز - مينجس

وسط الملعب: تارجت - دوجلاس لويز - ناكامبا - المحمدي

الهجوم: جريليش - الغازي - ساماتا

بينما يلعب سيتي بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: برافو

الدفاع: ووكر - ستونز - فرناندينيو - زينشينكو

وسط الملعب: رودريجو - جوندوجان - فودين - ديفيد سيلفا - ستيرلينج

الهجوم: أجويرو

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