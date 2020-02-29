وائل جمعة: عدم مشاركة بادجي أساسيا في الأهلي ستكون جريمة

السبت، 29 فبراير 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

أليو بادجي - علي معلول - الأهلي - صن داونز

وصف وائل جمعة نجم الأهلي السابق عدم مشاركة المهاجم السنغالي أليو بادجي أساسيا مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة بالـ"جريمة".

وفاز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، وسجل النجم التونسي ثنائية الفريق الأحمر.(طالع التفاصيل)

وقال وائل جمعة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "التفاهم الكبير بين علي معلول وجونيور أجايي تسبب في الهدف الأول الذي جعل الأمور أسهل أمام الأهلي".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا.. اسألوا الوداد والترجي ومازيمبي رومينيجه: أشعر بالعار.. إنه يوم أسود على كرة القدم معلول: التسرع سبب إهدار الأهداف في الشوط الأول معلول "ملك الحلول".. الأهلي (4 في 4) يضرب صن داونز بثنائية ويحول أنظاره لـ جنوب إفريقيا في صدام المصريين.. مرسي يسجل وحجازي يغادر مصابا ونتيجة مفاجئة

وأضاف "عندما شارك بادجي ظهرت الخطورة على مرمى صن داونز في كل تصل له، هو لاعب قوي بدنيا وشجاع وفي وجود أكثر من لاعب يستطيع صناعة اللعب سيتسبب في قوة هجومية كبيرة للأهلي".

وشدد "لذلك عدم مشاركته أساسيا في المباريات المقبلة اعتبره جريمة في الأهلي".

وأتم تصريحاته "يجب على ريني فايلر اختيار العناصر الأنسب للبدء أساسيا مع الأهلي في مباراة العودة".

اقرأ أيضا:

تصريحات نارية من مدرب صن داونز

معلول يتحدث بعد الفوز على صن داونز

معلول "ملك الحلول".. الأهلي (4 في 4) يضرب صن داونز

أزارو يسجل هدفين في أول 5 دقائق

أليو بادجي الأهلي وائل جمعة صن داونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
فان دايك: إنها خسارة مُرة.. واتفورد استحق الفوز 25 دقيقة | أوروبا
مؤتمر العشري: قلت للاعبين إنهم قصروا مع جلال.. وسنحارب لعبور بركان 26 دقيقة | إفريقيا
كلوب: كل الظروف كانت ضدنا.. وهذه الهزيمة ستوحدنا 36 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة: ليفربول أخطأ في تعامله مع هزيمة أتليتكو.. عليهم بالهدوء 44 دقيقة | أوروبا
كأس ذهبية واحدة لـ أرسنال فقط.. واتفورد يصعق ليفربول ويُذيقه الهزيمة الأولى ساعة | المحترفون
في غياب نيمار.. سان جيرمان يعاقب ديجون ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي
قد ينال إعجابك