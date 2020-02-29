وائل جمعة: عدم مشاركة بادجي أساسيا في الأهلي ستكون جريمة

وصف وائل جمعة نجم الأهلي السابق عدم مشاركة المهاجم السنغالي أليو بادجي أساسيا مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة بالـ"جريمة".

وفاز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، وسجل النجم التونسي ثنائية الفريق الأحمر.(طالع التفاصيل)

وقال وائل جمعة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "التفاهم الكبير بين علي معلول وجونيور أجايي تسبب في الهدف الأول الذي جعل الأمور أسهل أمام الأهلي".

وأضاف "عندما شارك بادجي ظهرت الخطورة على مرمى صن داونز في كل تصل له، هو لاعب قوي بدنيا وشجاع وفي وجود أكثر من لاعب يستطيع صناعة اللعب سيتسبب في قوة هجومية كبيرة للأهلي".

وشدد "لذلك عدم مشاركته أساسيا في المباريات المقبلة اعتبره جريمة في الأهلي".

وأتم تصريحاته "يجب على ريني فايلر اختيار العناصر الأنسب للبدء أساسيا مع الأهلي في مباراة العودة".





























































































































































































































































































































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