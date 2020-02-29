ميدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وليفربول سيخسر لو حسم الدوري مبكرا

أشاد أحمد حسام "ميدو" نجم مصر السابق بمواطنه محمد صلاح هداف ليفربول، مشيرا إلى أن الأخير سيسقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لو حسم الدوري مبكرا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال ميدو في حوار مع سي.إن.إن:"(يورجن) كلوب تعامل بذكاء مع صلاح، جعله مهاجما ثانيا ليكون أقرب إلى المرمى. بسرعته ومهارته يسجل كثيرا من الأهداف. أعتقد أن الفضل يعود لكلوب".

وأجاب المدرب الأسبق للزمالك والإسماعيلي مباشرة حين سئل هل صلاح الأفضل في تاريخ مصر؟ "نعم. مصر أنجبت العديد من اللاعبين الرائعين قدموا أداء رائعا على مدار سنوات، لكن لتحافظ على تركيزك وتقدم المستوى نفسه في كل أسبوع، لا أعتقد أن هناك لاعبا مصريا حقق ما حققه صلاح".

ويواصل صلاح (27 عاما) التألق مع ليفربول الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري. ولم يخسر الفريق في الموسم الحالي من البطولة.

وأضاف ميدو "أعتقد أن ما يهم الفريق هو الفوز باللقب، لا أظن أنهم يهتمون بإنهاء الموسم بلا خسارة. لو حسموا الدوري مبكرا، سيخسرون مباريات في النهاية لأني أثق أنهم سيواصلون المشوار في دوري أبطال أوروبا. بمجرد أن يفوز ليفربول بالدوري سيريح كلوب بعض اللاعبين".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

ويحتاج رفاق صلاح إلى 12 نقطة فقط لحسم الدوري ويواجهون مضيفهم واتفورد يوم السبت في الجولة 28 من البطولة.

ويدافع ليفربول عن لقبه في دوري أبطال أوروبا ويستعد لاستضافة أتليتكو مدريد في 11 مارس في إياب الدور ثمن النهائي.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب بهدف دون رد في مدريد.

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