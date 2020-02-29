مؤتمر سيتيين: قد ألعب برباعي في وسط الملعب.. الكلاسيكو يُهم ريال مدريد أكثر منا

يسعى كيكي سيتيين مدرب برشلونة للتمسك بفسلفة النادي قدر الإمكان أمام ريال مدريد وأن يستحوذ على الكرة لأطول فترة ممكنة حتى يتحكم في إيقاع المواجهة المرتقبة.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإسباني، ويدخل المواجهة متصدرا لترتيب البطولة بفارق نقطتين عن الأخير.

وقال سيتيين في تصريحات صحفية:"قد ألعب برباعي في وسط الملعب. مهم جدا بالنسبة لنا أن نتحكم في المباراة. ريال مدريد أيضا يعرف كيف يستحوذ على الكرة".

وواصل "كل مباراة تختلف عن الأخرى. بالنسبة لريال مدريد المباراة حيوية، أكثر منا. لو فزنا سنبتعد عنهم بخمس نقاط. مواجهة متكافئة كما جرت العادة في الكلاسيكو".

في العاشرة مساء يوم الأحد يتواجه الفريقان العملاقان في الجولة 26 من الدوري.

ريال مدريد يسعى لاستعادة الثقة وانتزاع الصدارة مرة أخرى، بينما رفاق ليونيل ميسي يطمحون لتوسيع الفارق مع رجال زيدان.

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