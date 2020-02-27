شوستر: أندية إسبانيا لن تفوز بلقب دوري الأبطال

يعتقد الألماني بيرند شوستر أن نهائي دوري أبطال أوروبا لن يشهد فريقا من إسبانيا.

يعد شوستر من القلائل الذين ارتدوا قمصان أقطاب الكرة الإسبانية الثلاث ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.

الألماني قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "في المجمل يمرون بموسم سيء، لذلك لا اعتقد أن أي فريق إسباني سيفوز في نهائي دوري أبطال".

وتابع "لم نؤمن أن بايرن ميونيخ قادر على الفوز في الوقت الحالي، والآن الفريق يمر بفترة جيدة".

وأضاف عن مشكلة ريال مدريد "يعانون في مركز المهاجم الوهمي منذ عامين بعد رحيل كريستيانو رونالدو".

وأكمل عن مواجهة مانشستر سيتي "الشوط الأول كان تكتيكيا ولم يرد أي فريق أن يستقبل هدفا ومن ثم مع تسجيل ريال مدريد الهدف الأول اعتقدنا أنهم قد يصعدون".

وأتم "لكن هم ينافسون على الكثير من الخيارات وهو المفضلين للفوز بسبب البدلاء".

وخسر ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-1 أمام مانشستر سيتي.

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