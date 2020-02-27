في البطولة العربية للشباب.. مصر تقصي العراق وتلاقي السنغال في نصف النهائي

الخميس، 27 فبراير 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف محمود صابر في العراق

تأهل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما إلى نصف نهائي كأس العرب تحت 20 عاما عقب الفوز على العراق.

وفاز منتخب مصر على العراق بهدف مقابل لا شيء في ربع نهائي البطولة المقامة في السعودية، ليتأهل الفراعنة إلى نصف النهائي ويواجهون السنغال.

سجل محمود صابر هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء. تصويبة رائعة R2 من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك أسود الرافدين.

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وكاد أسامة فيصل يسجل هدفا ثانيا رائعا في الدقيقة الـ81 بعد توغل فردي ثم تسديدة في القائم الأيسر، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدف واحد.

مصر تواجه السنغال في نصف نهائي البطولة، إذ تأهل أسود التيرانجا –الذين يشاركون بدعوى من الاتحاد العربي- إلى نصف النهائي بعد الفوز على البحرين بخماسية.

ويلتقي منتخبا تونس والمغرب في نصف النهائي الأخر من البطولة.

وتقام المباراتين يوم الإثنين المقبل، فيما يقام النهائي يوم الخميس المقبل.

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