في البطولة العربية للشباب.. مصر تقصي العراق وتلاقي السنغال في نصف النهائي

تأهل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما إلى نصف نهائي كأس العرب تحت 20 عاما عقب الفوز على العراق.

وفاز منتخب مصر على العراق بهدف مقابل لا شيء في ربع نهائي البطولة المقامة في السعودية، ليتأهل الفراعنة إلى نصف النهائي ويواجهون السنغال.

سجل محمود صابر هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء. تصويبة رائعة R2 من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك أسود الرافدين.

هدف يستقر في زاوية صعبة على حارس المرمى.. منتخب مصر يتقدم بهدف أول على حساب منتخب العراق ضمن بطولة كأس العرب تحت 20 سنة شاهد البث المباشر للمباراة عبر تطبيقنا https://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/kNHiUGheWU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 27, 2020

وكاد أسامة فيصل يسجل هدفا ثانيا رائعا في الدقيقة الـ81 بعد توغل فردي ثم تسديدة في القائم الأيسر، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدف واحد.

مصر تواجه السنغال في نصف نهائي البطولة، إذ تأهل أسود التيرانجا –الذين يشاركون بدعوى من الاتحاد العربي- إلى نصف النهائي بعد الفوز على البحرين بخماسية.

ويلتقي منتخبا تونس والمغرب في نصف النهائي الأخر من البطولة.

وتقام المباراتين يوم الإثنين المقبل، فيما يقام النهائي يوم الخميس المقبل.

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