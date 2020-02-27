كرة طائرة - الأهلي يتوج بـ البطولة العربية على حساب الزمالك

تُوج الأهلي بلقب البطولة العربية لكرة الطائرة على حساب الزمالك بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وحقق الأهلي اللقب السابع في تاريخه والأول منذ نسخة 2010، معادلا الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجا باللقب.

وكان الزمالك قد حقق اللقب للمرة الأخيرة في نسخة 1993.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-16 و25-15 وفيما حسم الأهلي الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22.

وثأر الأهلي من خسارته أمام الزمالك في الدوري بنتيجة 3-1 والتي أوقفت سلسلة انتصارات طائرة الأهلي في جميع المسابقات.

وتوقفت حينها سلسلة الانتصارات عند 102 مباراة لطائرة الأهلي.

الأهلي بطلا للبطولة العربية لكرة الطائرة للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في النهائي 3/0.. الأحمر عادل رقم الصفاقسي بـ 7بطولات لكل منهما 🏆🦅 pic.twitter.com/0plhAk77rD — FilGoal (@FilGoal) February 27, 2020









































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