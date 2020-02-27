كرة طائرة - الأهلي يتوج بـ البطولة العربية على حساب الزمالك

الخميس، 27 فبراير 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

تُوج الأهلي بلقب البطولة العربية لكرة الطائرة على حساب الزمالك بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وحقق الأهلي اللقب السابع في تاريخه والأول منذ نسخة 2010، معادلا الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجا باللقب.

وكان الزمالك قد حقق اللقب للمرة الأخيرة في نسخة 1993.

أخبار متعلقة
طائرة – الزمالك يتجاوز كاظمة ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة العربية طائرة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية.. وقمة في الأفق كرة طائرة - الزمالك يتخطى السيب العماني ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية كرة طائرة - بشق الأنفس.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

وجاءت نتيجة الأشواط 25-16 و25-15 وفيما حسم الأهلي الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22.

وثأر الأهلي من خسارته أمام الزمالك في الدوري بنتيجة 3-1 والتي أوقفت سلسلة انتصارات طائرة الأهلي في جميع المسابقات.

وتوقفت حينها سلسلة الانتصارات عند 102 مباراة لطائرة الأهلي.

طالع أيضا

مؤتمر فايلر: موعد عودة رمضان غير معلوم.. ولا صلح مع صالح جمعة

مؤتمر موسيماني: نواجه نادي القرن في الوقت الخاطئ

مؤتمر كارتيرون: غياب أوباما سيغير طريقتنا ضد الترجي

كيف يتم وضع جدول الدوري؟

مؤتمر مدرب الترجي: المواجهة ستكون تحديا لنا بعد خسارة السوبر

البطولة العربية للكرة الطائرة طائرة الأهلي طائرة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة – لا صوت يعلو عن الزمالك والترجي 3 ساعة | إفريقيا
تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي وموعد القرعة 3 ساعة | أوروبا
سيناريو قاتل يُقصى أرسنال من الدوري الأوروبي ويؤهل أولمبياكوس 3 ساعة | أوروبا
سكاي: إصابة لاعب في الدرجة الثالثة الإيطالية بـ فيروس كورونا 3 ساعة | أوروبا
بين قوة دفاعية والاعتماد على العرضيات.. ما تريد معرفته عن لقاء الزمالك والترجي 3 ساعة | تقرير في الجول
أهلي جدة: لم نفاوض كارتيرون أو مصطفى محمد 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك