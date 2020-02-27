كاسيميرو: لو وُجد فريق قادر على العودة فهو ريال مدريد.. وأين تقنية الفيديو؟

تعجّب كاسيميرو لاعب ريال مدريد، من احتساب هدف مانشستر سيتي الأول في المباراة التي جمعت الفريقين.

ريال مدريد فرّط في تقدمه وخسر 1-2 أمام مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح كاسيميرو بعد اللقاء تعليقا على هدف جابرييل جيسوس: "تقنية الفيديو موجودة لمثل هذه الحالات، وإن لم يروا (الدفعة)، فليس هناك ما يقال".

وشدد البرازيلي على قدرة فريقه على العودة: "لو كان هناك فريق قادر على الريمونتادا، فهو ريال مدريد".

وأكد: "لم نفقد فرصة التأهل بعد، لكن أمامنا عمل كبير لنقوم به".

والتفت إلى المستقبل: "مباراة مانشستر سيتي صارت من الماضي، الآن علينا التركيز على مواجهة برشلونة نهاية الأسبوع".

وأتم: "كنا رائعين لـ 75 دقيقة، ثم افتقدنا الحدة وفقدنا السيطرة على المباراة".

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد في مواجهة الإياب، حتى يعبر إلى ربع النهائي.

إيسكو ألاركون تقدّم في النتيجة لـ ريال مدريد، قبل أن يقلب مانشستر سيتي المباراة بهدفي جابرييل جيسوس، وكيفن دي بروين.

ليصير ريال مدريد في حاجة إلى هز شباك مانشستر سيتي مرتين على الأقل في الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 مارس المقبل.

المواجهة كانت الأولى بين زين الدين زيدان وبيب جوارديولا في مسيرتيهما التدريبية.



































































































































لكن بيب خرج منتصرا في الصدام الأول، وحقق فوزه العاشر إجمالا على ريال مدريد، وأوقف سلسلة 3 هزائم متتالية أمام الميرنجي.

جوارديولا حقق فوزه السادس على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، أكثر من أي مدرب آخر عبر التاريخ، متخطيا رقم هيلينيو هيريرا الصامد منذ الستينيات.

كما فاز مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه على ريال مدريد، بعد خسارته مرتين، وتعادله مرتين في المواجهات السابقة.

أما زيدان، فقاد ريال مدريد في المباراة رقم 197 بمسيرته، ليكون ثالث أكثر مدرب قيادةً للميرنجي تاريخيًا بالتساوي مع ليو بينهاكر.

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي لمواجهة الإياب

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