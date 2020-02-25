مؤتمر مدرب بايرن: نحترم تشيلسي لكن لا نخاف منه.. وعلينا استغلال كل شيء للفوز

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - كأس ألمانيا

رفع هانز ديتر فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ راية التحدي لتشيلسي مطالبا فريقه باستغلال كل شيء في المباراة لصالحه من أجل العودة من العاصمة الإنجليزية لندن بانتصار ثمين.

ويستضيف تشيلسي منافسه بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الإثنين قائلا: "لا يوجد أي منافس سهل في دور الـ16 من البطولة، وتشيلسي خصم مُثير للإعجاب".

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وأكمل "تشيلسي فريق لديه العديد من اللاعبين الشباب وآخرين من الخبرات ويلعبون بحرية وهذه ميزة لهم أثناء الهجوم فهم يتحلون بسرعة كبيرة".

واستدرك "دفاعيا لديهم بعض الأخطاء لكنهم يستطيعون وضع منافسهم تحت ضغط، رأيت لقاء توتنام وما حدث منهم فيه وما يستطيعون فعله أمامنا، يجب أن نتحلى بالثقة ضدهم".

وعن رأيه في مدرب تشيلسي فرانك لامبارد قال فليك: "يقوم بعمل جيد ويسير بنجاح في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الرابع ويبدو لي إنه يسير بشكل جيد للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وشدد "نحترم تشيلسي لكن لا نخاف منه وحللنا نقاط قوته وضعفه وسنعمل على استغلال كل شيء لتحقيق نتيجة جيدة وربما الفوز هنا قبل العودة في ألمانيا".

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