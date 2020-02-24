مؤتمر سيتيين: أتعاطف مع ضحايا كورونا.. ومشاعري خاصة في مباراتي الأولى بالأبطال

أبدى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، تعاطفه من الذين تأثروا بتفشي وباء كورونا.

برشلونة يحل ضيفا على نابولي الإيطالي في ملعب سان باولو، بذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح سيتيين في المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن تخوفه من فيروس كورونا: "أنا قلق على الذين تأثروا بالفيروس، أرسل إليهم دعمي وتعاطف النادي، أتمنى أن يتحسّن الوضع قريبا".

وكانت شبكة "إي.إس.بي.إن" الأمريكية قد ذكرت أن لاعبي برشلونة سيخضعون لفحص وكشف لدرجات الحرارة فور وصولهم نابولي.

ومضى للتحدث عن المباراة: "أقول للاعبين دائما إننا ننتظر أفضل نسخة من منافسنا، خصوصا أن كل الفرق تحاول تقديم أفضل ما لديها في هذه المباريات، ستكون مباراة معقدة على الفريقين، رأينا ما يقدر نابولي على فعله في دوري الأبطال".

وذكر سيتيين أن لاعبيه لا يتوقفون كثيرا عند الفشل في النسختين السابقتين: "القليل قيل في غرفة خلع الملابس عما حدث في العامين الماضيين، بالطبع يتذكرون ما حدث، لكن علينا أن نتحلى بالإيجابية، لقد عشنا ظروفا صعبة في بعض مباريات الدوري وتخطيناها".

وواصل سيتيين: "إنها مباراتي الأولى في دوري أبطال أوروبا، سيكون حافزا خاصا لي، كما أننا سنلعب في ملعب مليء بالشغف والتاريخ، ستكون مباراة مثيرة وأتمنى أن تكون مباراة للذكرى".

واعترف سيتيين بسعادته لكلمات جينارو مدرب نابولي: "وصلتني كلمات جاتوزو، أشعر بإطراء كبير. أشعر بالفخر لأن لاعب عظيم صرّح بذلك عن عملي".

نابولي يضم لاعبا يعرفه سيتيين جيدا، هو الإسباني فابيان رويز الذي تدرب تحت قيادة مدرب برشلونة وقت تواجدهما في ريال بيتيس.

وقال سيتيين: "فابيان لاعب أحبه، لقد تطور بشكل مذهل، أنا سعيد بما وصل إليه وأتمنى ألا يُظهر جودته أماما. إنه لاعب رائع ومتواضع وشخص رائع".

ويرى سيتيين أن الكلاسيكو لن يتأثر بنتيجة مواجهة نابولي: "نحن في حالة جيدة، وعلينا أولا أن نواجه نابولي هنا ونحقق نتيجة جيدة، بل أن نفوز بها، لكنها لن تؤثر على أي مباراة أخرى، فكل المباريات مهمة".

وأشاد سيتيين بنجمه ليونيل ميسي الذي يلعب على أرضٍ تألق عليها مواطنه دييجو مارادونا في السابق: "ميسي لاعب عظيم، يحقق استمرارية لـ14 أو 15 عاما، ويصنع الفارق في كل المباريات، لم نشهد لاعبا بمثل هذه الاستمرارية من قبل. لقد استمتعت بـ مارادونا، وكرويف، وكل اللاعبين العظماء الذين أوقعونا في حب كرة القدم".

وعن مفاضلته بين صامويل أومتيتي وكليمنت لونجليه في عمق الدفاع:"أومتيتي ولونجليه في حالة رائعة، سأحسم أمري في الساعة الثالثة صباحا، لكن الأمر سيتوقف على بعض التفاصيل الدقيقة. اللاعبان متشابهان للغاية، ومختلفان أيضا على عدة أصعدة، لم أقرر بعد أيهما سيبدأ".

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