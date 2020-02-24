فاروق جعفر لـ في الجول: إدارة الزمالك لم تفكر في الانسحاب.. موقفنا مختلف عن الأهلي

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 21:28

كتب : بسام أبو بكر

فاروق جعفر - أنا ملك النص

قال فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة في الزمالك إن مسؤولي ناديه كانت لديهم نية في خوض لقاء القمة أمام الأهلي بفريق من الشباب.

ولم يحضر الزمالك للقاء الأهلي في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من رابع جولات الدوري اليوم الإثنين.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "جمعنا بالفعل فريقا من مختلف فرق الشباب للقاء الأهلي وتحركت الحافلة للاستاد في الخامسة مساء".

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وشدد "إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لم تفكر في الانسحاب أو عدم الذهاب للاستاد".

وتابع "حصلنا على الكثير من الوقت لتجميع اللاعبين وصعوبة التحرك بالحافلة بسبب الأمطار".

وأضاف "في المقابل الأهلي كان يقيم في معسكر في فندق بجوار استاد القاهرة ورغم ذلك وصل متأخرا للملعب في تماما لساعة 7 و10 دقائق، وطاقم الحكام وصل متأخرا للملعب".

وأتم فاروق جعفر حديثه "في النهاية أؤكد إننا كنا نريد خوض المباراة ولكن الظروف حالت دون الوصول للملعب".

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