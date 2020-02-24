تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم وكيتا يعوض غياب هندرسون

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 21:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول باللاعب الغيني نابي كيتا في وسط ملعب فريقه ضد وست هام يونايتد، لتعويض غياب القائد جوردان هندرسون.

ويلعب ليفربول ضد وست في الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

ويغيب هندرسون عن ليفربول لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة
في ليلة مطيرة على الكرة المصرية.. الأهلي يحضر والزمالك يتغيب في قمة لم تُلعب الأهلي: كان الله في عون القائمين على الكرة المصرية.. عيب ما يُقال عن اللاعبين مؤتمر بيكيه: مارادونا أم ميسي؟ سأختار قائدنا.. لن ننسى ما حدث ضد روما وليفربول ميدو: أتمنى احتساب فوز الأهلي على الزمالك 2-0.. وهذا ما حدث في واقعة مشابهة

ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا ويقود هجوم فريقه أمام الهامارز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

الوسط: فابينيو – فينالدوم – نابي كيتا.

الهجوم: صلاح – فيرمينو – ساديو ماني

اقرأ أيضا:

هل يلعب الزمالك القمة بفريق الشباب؟

مرتضى يتحدث قبل القمة

عندما لعب الأهلي القمة بالناشئين قبل 35 عاما

تاريخ القمم الملغية بين الأهلي والزمالك

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح وست هام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الثلاثاء 25-2-2020 – ميسي يزور أرض مارادونا 7 دقيقة | أوروبا
الأهلي: ملتزمون بعدم إشراك اللاعبين الموقوفين.. نسلك الطرق القانونية 11 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بايرن: نحترم تشيلسي لكن لا نخاف منه.. وعلينا استغلال كل شيء للفوز 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى عن قرار عدم لعب القمة: بعض لاعبي الزمالك أرادوا رد الاعتداء على الأهلي والعكس 21 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى ليست اليوم.. صلاح يسجل وليفربول ينفجر في وجه وست هام 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدير شركة حافلة الزمالك: اللاعبون طلبوا إيقافها لدخول دورات المياه.. لم تتعطل 45 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك