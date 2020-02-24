تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم وكيتا يعوض غياب هندرسون

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول باللاعب الغيني نابي كيتا في وسط ملعب فريقه ضد وست هام يونايتد، لتعويض غياب القائد جوردان هندرسون.

ويلعب ليفربول ضد وست في الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

ويغيب هندرسون عن ليفربول لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا ويقود هجوم فريقه أمام الهامارز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

الوسط: فابينيو – فينالدوم – نابي كيتا.

الهجوم: صلاح – فيرمينو – ساديو ماني

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