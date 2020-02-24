تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم وكيتا يعوض غياب هندرسون
الإثنين، 24 فبراير 2020 - 21:05
كتب : FilGoal
دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول باللاعب الغيني نابي كيتا في وسط ملعب فريقه ضد وست هام يونايتد، لتعويض غياب القائد جوردان هندرسون.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ليفربول ضد وست في الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.
ويغيب هندرسون عن ليفربول لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.
ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا ويقود هجوم فريقه أمام الهامارز.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون.
الدفاع: أليكس أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.
الوسط: فابينيو – فينالدوم – نابي كيتا.
الهجوم: صلاح – فيرمينو – ساديو ماني
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