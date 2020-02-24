ميدو: أتمنى احتساب فوز الأهلي على الزمالك 2-0.. وهذا ما حدث في واقعة مشابهة

علق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر المقاصة على أنباء تأخر حافلة الفريق الأبيض في الوصول لاستاد القاهرة من أجل خوض القمة أمام الأهلي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "في مباراة وادي دجلة والمقاصة بداية الموسم تعطلنا في الطريق بسبب الأمطار وخاطبنا حسام الزناتي بأننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراة في الوقت المحدد".

وأضاف "وكان رده قاطعًا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة إننا إذا لم نبدأ المباراة بعد 20 دقيقة من موعدها المحدد فسيتم احتسابنا مهزومين 2-0".

في مباراة وادي دجله والمقاصة بداية الموسم تعطلنا في الطريق بسبب الأمطار وخاطبنا حسام الزناتي باننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراة في الوقت المحدد وكان رده قاطعًا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة اننا إذا لم نبدأ المباراة بعد ٢٠ دقيقة من موعدها المحدد فسيتم احتسابنا مهزومين ٢-٠ — Mido (@midoahm) February 24, 2020

وعقب دقائق غرد ميدو مرة أخرى وكتب: "أتمنى من كل قلبي أن يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وأن يتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي".

وبرر ميدو حديثه "هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف، اعراف الأوامر التي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع".

أتمنى من كل قلبي ان يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وان يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي...هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف..اعرف الأوامر الذي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!! #الدوري_المصري — Mido (@midoahm) February 24, 2020

وكان أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك مواليد 2001 عن تعطل الحافلة التي تقل فريقه لاستاد القاهرة.

وقال عبر قناة الزمالك قائلا: " "نحن في الطريق منذ 3 ساعات".

وأوضح "نحن بعيدون جدا عن الملعب".

وعبر أون سبورت، قال عبد المقصود: "الحافلة تتعطل باستمرار، نحن فوق كوبري أكتوبر عند ميدان التحرير".

وأتم "الطريق مزدحم للغاية، والأمن يحاول توفير طريق لنا".

اقرأ أيضا:

هل يلعب الزمالك القمة بفريق الشباب؟

مرتضى يتحدث قبل القمة

عندما لعب الأهلي القمة بالناشئين قبل 35 عاما

تاريخ القمم الملغية بين الأهلي والزمالك