ميدو: أتمنى احتساب فوز الأهلي على الزمالك 2-0.. وهذا ما حدث في واقعة مشابهة

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - ميدو

علق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر المقاصة على أنباء تأخر حافلة الفريق الأبيض في الوصول لاستاد القاهرة من أجل خوض القمة أمام الأهلي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "في مباراة وادي دجلة والمقاصة بداية الموسم تعطلنا في الطريق بسبب الأمطار وخاطبنا حسام الزناتي بأننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراة في الوقت المحدد".

وأضاف "وكان رده قاطعًا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة إننا إذا لم نبدأ المباراة بعد 20 دقيقة من موعدها المحدد فسيتم احتسابنا مهزومين 2-0".

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وعقب دقائق غرد ميدو مرة أخرى وكتب: "أتمنى من كل قلبي أن يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وأن يتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي".

وبرر ميدو حديثه "هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف، اعراف الأوامر التي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع".

وكان أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك مواليد 2001 عن تعطل الحافلة التي تقل فريقه لاستاد القاهرة.

وقال عبر قناة الزمالك قائلا: " "نحن في الطريق منذ 3 ساعات".

وأوضح "نحن بعيدون جدا عن الملعب".

وعبر أون سبورت، قال عبد المقصود: "الحافلة تتعطل باستمرار، نحن فوق كوبري أكتوبر عند ميدان التحرير".

وأتم "الطريق مزدحم للغاية، والأمن يحاول توفير طريق لنا".

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