تشاكا: سأفكر مرتين إن طُلب مني ارتداء شارة قيادة أرسنال مجددا.. وهذا الفارق مع ألمانيا

قال جرانيت تشاكا لاعب خط وسط أرسنال إنه سيفكر كثيرا إذا ما عُرض عليه ارتداء شارة قيادة الفريق مجددا عقب سحبها منه.

جرانيت شاكا النادي : أرسنال أرسنال

وكان تشاكا سُحبت منه شارة القيادة عقب رده على جمهور أرسنال لفظا بسبب صافرات الاستهجان التي لاحقته أمام كريستال بالاس.

وقال تشاكا لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية: "أعرف جيدا ما أستطيع تقديمه للفريق سواء ارتديت شارة القيادة أم لا".

واستدرك اللاعب السويسري "لكن بالتفكير فيما حدث ضد كريستال بالاس فلن أرتديها مجددا، سوكراتيس وديفيد لويز قالا لي يجب أن أرتديها".

وبسؤاله عما إذا كان ينوي مغادرة أرسنال خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة قال: "نعم لن أكذب كانت هناك لحظة فكرت فيها في الرحيل لأن الأمر لم يكن سهلا لي ولعائلتي".

وواصل "لكن أعتقد إنني أظهرت شخصيتي وإنني لا أهرب، أنا أقول دائما إنني سأقدم كل شيء لدي للنادي طالما أنا هنا، أتدرب بكل قوة وهذا سبب في تحول الأمور وأعطاني بعض السعادة".

الفارق مع ألمانيا

وانتقل تشاكا للحديث عن الفارق بين علاقة اللاعبين مع الجمهور في إنجلترا وفي ألمانيا حيث كان يلعب في صفوف بروسيا مونشنجلادباخ.

وقال: "أتفهم غضب الجمهور لأنهم يريدون دائما من اللاعبين الأداء بشكل جيد لكن عليهم في الناحية الأخرى أن يعرفوا أن هذا الأمر ليس سهلا دائما".

وأكمل "أعتقد أن الفارق الأكبر بين ألمانيا وإنجلترا هو إننا هنا في نخوض المران مغلق لكن على النقيض في ألمانيا لدينا مران مفتوح ويحضر الجمهور ونتحدث معهم بشكل دائم حول الأداء".

وأتم تشاكا "لذا سيكون من الجيد أن أشرح للجمهور لماذا تسير الأمور بشكل غير جيد أحيانا، لكنني الآن يجب أن أستمتع بما تبقى من الموسم".

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