في الدرجة الثانية – مجموعة القاهرة بلا انتصارات.. وإلغاء 3 مباريات

أقيمت 3 مباريات فقط ضمن منافسات الجولة 16 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المصرية، تسببت في تأجيل نصف مباريات الجولة.

أما المباريات الأخرى التي لعبت، فلم تشهد أي انتصار، وسيطر التعادل على أحداثها.

المريخ تعادل أمام ضيفه منتخب السويس بهدفين لكل طرف.

تقدّم محمد جبل للماريخ، وتعادل محمد السيد للسويس. فيما أعاد أحمد الجندي للمريخ، قبل أن يتعادل محمود عقل الهدف الثاني للمريخ.

ليرفع المريخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع منتخب السويس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل سيراميكا كليوبترا مع القناة بهدف لكل طرف.

أحمد غنيم تقدّم لـ سيراميكا، قبل أن يتعادل إسلام أبو زيادة للقناة.

ليرفع سيراميكا كليوبترا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، مع غياب الانتصارات عنه في الدور الثاني.

ورفع القناة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل جمهورية شبين مع كوكاكولا دون أهداف، ليرفع الجمهورية رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، وكوكاكولا إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

وكانت 3 مباريات قد ألغيت في وقتٍ متقدم من اليوم، هي نادي النصر أمام النجوم، الداخلية والترسانة، وبتروجت والزرقا.

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