في الدرجة الثانية - إلغاء 3 مباريات بسبب هطول الأمطار

تسبب سوء الأحوال الجوية في إلغاء 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية لهطول الأمطار.

وتم إلغاء مباراة نادي النصر أمام النجوم والتي كان مقررا إقامتها بمقر نادي النصر بمصر الجديدة.

كما تسببت الأمطار في إلغاء مباراة الداخلية والترسانة والتي كان مقررا لها ملعب السكة الحديد بمدينة نصر بسبب الأمطار.

ولنفس السبب تم إلغاء مباراة بتروجت والزرقا والتي كان مقررا لها بملعب بترو سبورت لتصبح ثالث مباراة يتم إلغائها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحاول عمال الملاعب إصلاح أرضية الملعب بالرمال ولكن لم يتم إنقاذ الموقف بسبب هطول الأمطار.

وفي نفس اليوم الإثنين أقيمت مباراة سيراميكا والقناة ومواجهة جمهورية شبين أمام كوكاكولا.

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