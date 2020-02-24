حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي

تحركت حافلة الزمالك من مقر النادي نحو استاد القاهرة من أجل مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري.

الفريق الذي سيواجه الزمالك سيكون خليطا بين فرق 1999 و2000 و2001 و2002 في القلعة البيضاء.

ولا يتواجد أي عنصر من عناصر الفريق الأول في الحافلة التي تحركت بالفعل منذ دقائق نحو استاد القاهرة.

وسيتكون الجهاز الفني لـ الزمالك أمام الأهلي من أحمد عبد المقصود مدرب فريق 2001، مع عمرو فهمي مدرب فريق 1999.

إلى جانب أحمد عبد الرؤوف المدرب العام لفريق 2001 وأيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق 2001 بالإضافة إلى محمود مغاوري إداري فريق 2001 في الزمالك.

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