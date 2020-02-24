مصطفى محمد يحذف تغريدة عن القمة بعد دقائق من نشرها
الإثنين، 24 فبراير 2020 - 15:58
كتب : FilGoal
غرد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك قبل ساعات من مواجهة القمة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قبل أن يحذف التغريدة.
مصطفى محمد
النادي : الزمالك
وغرد مصطفى محمد قائلا: "الجو ساقعة أوووي في البيت".
الجو سقعه اوووي في البيت 🙂🙂— Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) February 24, 2020
قبل أن يحذف التغريدة بعد أقل من نصف ساعة من كتابتها.
مصطفى محمد عبر حسابه في تويتر 📲 pic.twitter.com/aF5c1fhEZl— FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020
ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة.
وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد قرر خوض لقاء القمة لكن باللاعبين الناشئين حتى لا يتعرض للعقوبة بخصم النقاط. (تفاصيل من هنا)
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة على استاد القاهرة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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