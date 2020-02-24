مصطفى محمد يحذف تغريدة عن القمة بعد دقائق من نشرها

غرد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك قبل ساعات من مواجهة القمة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قبل أن يحذف التغريدة.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وغرد مصطفى محمد قائلا: "الجو ساقعة أوووي في البيت".

قبل أن يحذف التغريدة بعد أقل من نصف ساعة من كتابتها.

مصطفى محمد عبر حسابه في تويتر 📲 pic.twitter.com/aF5c1fhEZl — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد قرر خوض لقاء القمة لكن باللاعبين الناشئين حتى لا يتعرض للعقوبة بخصم النقاط. (تفاصيل من هنا)

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة على استاد القاهرة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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