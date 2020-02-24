الأهلي يوضح موقفه إذا أصر الزمالك على الانسحاب من القمة

حسم النادي الأهلي موقفه تجاه مباراة القمة أمام الزمالك، اليوم الإثنين في بطولة الدوري بعد إعلان رئيس القلعة البيضاء بالانسحاب من اللقاء اعتراضا على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بعد مواجهة الفريقين في السوبر.

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي "لا تعليق على انسحاب الزمالك، هذا الأمر يخصه، الأهلي متواجد في المعسكر وسيتوجه لاستاد القاهرة في الموعد المحدد، ولاعبو الأهلي في كامل تركيزهم، وهناك جدول للمسابقة ملتزمون به".

وأضاف فؤاد عبر قناة (النهار) "بدون التواصل مع اللجنة الخماسية.. على اللجنة المؤقتة أن تضع الأمور في نصابها، وتطبق اللوائح الداخلية والدولية".

وبسؤاله عن سفر عضو مجلس الإدارة خالد مرتجي إلى سويسرا لتقديم ملف السوبر للمحكمة الرياضية الدولية، رد شريف فؤاد "لا نستبق الأحداث، الآن الفريق القانوني يدرس كل بند وحرف وصورة وفيديو والأمور التي تتسق مع اللوائح الدولية والنصوص القانونية حتى لا يقع الأهل في أي عوار قانوني، ونتحرك خطوة بخطوة".

واختتم تصريحاته "ندرس الآن الخطوة التالية والجهة التي نصعد إليها سواء اللجنة الأولمبية أو المحكمة الرياضية الدولية (كاس) أو الاتحاد الدولي".

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