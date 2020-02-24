كوريا بطل أتليتكو الجديد يقلب الطاولة على فياريال "الإسباني للغاية" الإثنين، 24 فبراير 2020 - 00:05 كتب : زكي السعيد كوريا - كوكي - أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد فياريال الدوري الإسباني نرشح لكم أخر الأخبار أهداف الأحد الكروي - صدمات مبكرة وتسديدات رائعة وأرقام قياسية 3 ساعة | أوروبا في ليلة تاريخية لـ كافاني.. سان جيرمان يتجاوز بوردو بمباراة السبعة أهداف وطرد نيمار 3 ساعة | أوروبا الأهلي يوضح موقفه إذا أصر الزمالك على الانسحاب من القمة 3 ساعة | الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة الأهلي والزمالك 3 ساعة | مصر الأهلي: قرارات اتحاد الكرة فُصلت لمن ارتكب فعلا مشينا وكان يستحق أقسى عقاب 3 ساعة | مصر كوريا بطل أتليتكو الجديد يقلب الطاولة على فياريال "الإسباني للغاية" 4 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الجنايني: لائحة اتحاد الكرة معتمدة من فيفا.. وعقوبة كهربا غليظة لأن الكل أدانه خبر في الجول - لاعبو الزمالك يغادرون فندق الإقامة ويتدربون صباح الإثنين الأهلي لـ في الجول: سنخوض القمة بشكل طبيعي.. وتلك خطواتنا ضد العقوبات ماذا تقول لائحة الانضباط في عدم استكمال الزمالك للدوري بيان – الأهلي: نرفض كل العقوبات.. وتصعيد دولي ضد الجنايني و"المسؤول الذي يسب دون رادع" الأكثر مشاهدة 1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 3 مانشستر يونايتد 0 واتفورد انتهت الدوري الإنجليزي 3 أرسنال 2 إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي 3 ولفرهامبتون 0 نورويتش سيتي انتهت الدوري الإسباني 3 أتليتكو مدريد 1 فياريال انتهت الدوري الإسباني 0 خيتافي 3 إشبيلية انتهت الدوري المصري - الأهلي - الزمالك لم تبدأ 19:30 الدوري الإنجليزي - ليفربول - وست هام يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الألماني - إينتراخت فرانكفورت - يونيون برلين لم تبدأ 21:30 الدوري البرتغالي - جل فيسنتي - بنفيكا لم تبدأ 21:30 الدوري التركي - تشايكور ريزه سبور - بلدية إسطنبول لم تبدأ 19:00 دوري أبطال أوروبا - تشيلسي - بايرن ميونيخ لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - نابولي - برشلونة لم تبدأ 22:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - الرجاء - مالية كفر الزيات لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - أبو قير للأسمدة - الأولمبي لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - بلدية المحلة - بيلا لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك