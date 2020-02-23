جمال الغندور لـ في الجول: لا تعليمات خاصة لحكام قمة الدوري

الأحد، 23 فبراير 2020 - 22:40

كتب : أحمد الخولي

جيديميناس ماجيكا - حكم

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري عدم إعطاء أي تعليمات خاصة لطاقم الحكام الليتواني الذي سيدير لقاء القمة.

وتقام قمة الدوري بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري للحكم الليتواني جيديميناس مازيكا.

أخبار متعلقة
الأهلي لـ في الجول: سنخوض القمة بشكل طبيعي.. وتلك خطواتنا ضد العقوبات بيان – الأهلي: نرفض كل العقوبات.. وتصعيد دولي ضد الجنايني و"المسؤول الذي يسب دون رادع" ماذا تقول لائحة الانضباط في عدم استكمال الزمالك للدوري إدارة الزمالك تبلغ اللاعبين بمغادرة معسكر القمة

وقال جمال الغندور: "طاقم حكام القمة وصلوا بالفعل إلى القاهرة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم أعط أي تعليمات خاصة لطاقم حكام لقاء الدوري".

وتابع "مباراة القمة هي مباراة في كرة القدم وستدار بشكل طبيعي باللوائح والقوانين الواضحة، ولم نعط لجنة الحكام أي تعليمات خاصة أو أي حديث خاص عن المباراة".

جيديميناس مازيكا سيكون الحكم الأول ويعاونه فيتوتاس سميكوس وكاسلوسكاس، مع تواجد كوناتاس رامساس كحكم رابع.

الليتواني صاحب الـ 41 عاما أصبح حكما دوليا منذ عام 2007.

وأدار جيديميناس مازيكا 9 مباريات هذا الموسم، وأشهر 34 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء بواقع بطاقتي بشكل مباشر.

آخر مباراة أدرها الحكم الليتواني كانت يوم الخميس الماضي في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

فولفسبورج الألماني انتصر على مالمو السويدي 2-1 في لقاء أداره الحكم الليتواني.

وظهر الحكم في 5 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم، من بينهم تعادل الكمار الهولندي أمام مانشستر يونايتد.

ولم يسبق لـ جيديميناس مازيكا إدارة أي مباراة لأي فريق مصري من قبل.

اقرأ أيضا:

بيان من الأهلي ضد الجنايني و"المسؤول الذي يسب دون رادع"

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري

فضل لـ مرتضى: غدا لناظره قريب

اتحاد الكرة يرد على قرار الزمالك

إبلاغ لاعبي الزمالك بمغادرة المعسكر

في الدوري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجنايني: لائحة اتحاد الكرة معتمدة من فيفا.. وعقوبة كهربا غليظة لأن الكل أدانه 6 دقيقة | مصر
رودريجو يغيب عن الكلاسيكو بسبب طرده "الغريب" مع ريال مدريد كاستيا 11 دقيقة | أوروبا
جمال الغندور لـ في الجول: لا تعليمات خاصة لحكام قمة الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
ماذا تقول لائحة الانضباط في عدم استكمال الزمالك للدوري 40 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: سنخوض القمة بشكل طبيعي.. وتلك خطواتنا ضد العقوبات 41 دقيقة | مصر
أرتيتا يعاقب أنشيلوتي.. أرسنال ينتصر على إيفرتون ويواصل انتفاضة 2020 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ
قد ينال إعجابك