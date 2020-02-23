جمال الغندور لـ في الجول: لا تعليمات خاصة لحكام قمة الدوري

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري عدم إعطاء أي تعليمات خاصة لطاقم الحكام الليتواني الذي سيدير لقاء القمة.

وتقام قمة الدوري بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري للحكم الليتواني جيديميناس مازيكا.

وقال جمال الغندور: "طاقم حكام القمة وصلوا بالفعل إلى القاهرة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم أعط أي تعليمات خاصة لطاقم حكام لقاء الدوري".

وتابع "مباراة القمة هي مباراة في كرة القدم وستدار بشكل طبيعي باللوائح والقوانين الواضحة، ولم نعط لجنة الحكام أي تعليمات خاصة أو أي حديث خاص عن المباراة".

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جيديميناس مازيكا سيكون الحكم الأول ويعاونه فيتوتاس سميكوس وكاسلوسكاس، مع تواجد كوناتاس رامساس كحكم رابع.

الليتواني صاحب الـ 41 عاما أصبح حكما دوليا منذ عام 2007.

وأدار جيديميناس مازيكا 9 مباريات هذا الموسم، وأشهر 34 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء بواقع بطاقتي بشكل مباشر.

آخر مباراة أدرها الحكم الليتواني كانت يوم الخميس الماضي في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

فولفسبورج الألماني انتصر على مالمو السويدي 2-1 في لقاء أداره الحكم الليتواني.

وظهر الحكم في 5 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم، من بينهم تعادل الكمار الهولندي أمام مانشستر يونايتد.

ولم يسبق لـ جيديميناس مازيكا إدارة أي مباراة لأي فريق مصري من قبل.

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