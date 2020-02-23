إشبيلية يجرّد خيتافي من المركز الثالث بثلاثية قاسية

أطاح إشبيلية بمضيفه خيتافي، وتغلّب عليه بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

لوكاس أوكامبوس، وفيرناندو، وجوليس كوندي سجلوا أهداف الضيف الأندلسي.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الرابع.

الصراع على المركزين الثالث والرابع في الدوري الإسباني ازداد اشتعالا، إذ يمتلك ريال سوسيداد بدوره 40 نقطة مع مباراة مؤجلة، وهو نفس رصيد أتليتكو مدريد صاحب المركز السادس. وبات إشبيلية متفوقا على خيتافي في المواجهتين المباشرتين هذا الموسم بعد أن انتصر ذهابا 2-0، عامل سيكون حاسما للأندلسيين لو تعادل الفريقان في النقاط بنهاية الموسم.

ويعد هذا الموسم هو الأول تاريخيًا الذي يفوز فيه إشبيلية على خيتافي ذهابا وإيابا.

الهزيمة هي الأكبر لـ خيتافي في الدوري هذا الموسم بالتساوي مع خسارته 0-3 أمام ريال مدريد في 0-4 مارس الماضي.

في المقابل، هو الفوز الأكبر لـ إشبيلية بالدوري تحت قيادة جولين لوبيتيجي الذي يقوده منذ مطلع الموسم.

وأنهى إشبيلية نتائجه السلبية، إذ خسر مرتين وتعادل 3 مرات في آخر 5 مباريات.

فيما تلقى خيتافي هزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، بعد سقوطه 1-2 في كامب نو أمام برشلونة قبل أسبوع.

الفريق المدريدي كان منتشيا بانتصار مهم على أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي بهدفين دون رد مساء الخميس الماضي.

وافتتح إشبيلية التسجيل بواسطة الأرجنتيني أوكامبوس في الدقيقة 43 بعد عرضية سيرخيو ريجيلون.

ليصنع ريجيلون رابع أهدافه هذا الموسم، ويسجل أوكامبوس هدفه الثامن للأندلسيين في المسابقة الإسبانية.

البرازيلي فيرناندو أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة عرضية من لوك دي يونج، هدفٌ أُلغي في بادئ الأمر، قبل أن تثبت تقنية الفيديو صحته لعدم وجود تسلل.

قبل أن يختتم المدافع الفرنسي كوندي الأهداف في الدقيقة 75 من المباراة.

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