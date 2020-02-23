قائمة برشلونة – برايثوايت يسافر إلى نابولي رغم عدم قيده أوروبيًا
الأحد، 23 فبراير 2020 - 21:29
كتب : FilGoal
استدعى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، لاعبه مارتن برايثوايت لمواجهة نابولي، رغم عدم قيده أوروبيًا.
برشلونة يحل ضيفا على نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.
ويرتحل برشلونة بقائمة تضم 21 لاعبا، من بينهم برايثوايت الذي لا يحق له المشاركة سوى في المباريات المحلية.
وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن سفر برايثوايت هدفه تسريع انسجامه مع المجموعة.
ويغيب عن برشلونة مجموعة من المصابين، هم: لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، وجوردي ألبا، وسيرجي روبيرتو.
فيما يظهر إنياكي بينيا، ورونالد أراوخو، وسيرخيو أكييمي، وريكي بويج، وأليكس كويّادو، وأنس وفاتي من الفريق الرديف.
[📋 CONVOCATORIA]
🗓 25/02 - 21h
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/BbdICIIWA9— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 23, 2020
قائمة برشلونة لمواجهة نابولي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا
الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – جونيور فيربو – سيرخيو أكييمي
الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – ريكي بويج – فرينكي دي يونج – أليكس كويّادو
الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – مارتن برايثوايت
اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة
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