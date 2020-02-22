تغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه بسبب إبراهيم حسن.. والنادي يتحرك

قررت المحكمة الدولية الرياضية تغريم نادي الإسماعيلي 20 مليون جنيه في أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي، لصالح نادي نجوم المستقبل.

في مارس من العام الماضي تقدم نادي النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيها على قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة في أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة قادما من الإسماعيلي.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة قد حكمت بأحقية النجوم في 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم في العقد الثلاثي بين اللاعب والنجوم والإسماعيلي.

واستند نادى النجوم في شكواه إلى العقد المبرم بينه وبين إدارة الإسماعيلي خلال انتقال اللاعب للإسماعيلي، والذي ينص على حصول نجوم المستقبل على 50% من قيمة انتقاله لأى ناد آخر.

وفي الإطار ذاته، تستعد إدارة الإسماعيلي لتقديم طلب إلى المحكمة الرياضية لجدولة الغرامة، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة النجوم.

الإسماعيلي مُلزم بسداد قيمة هذا المبلغ في موعد أقصاه 3 أشهر، وفي حال عدم السداد ستوقع عقوبات على النادي قد تصل إلى خصم 6 نقاط وإيقاف قيد أي صفقات للنادي لمدة موسمين.

ولعب إبراهيم حسن في نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي في 2013 ومنه إلى الزمالك قبل أن ينضم لـ بيراميدز.

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