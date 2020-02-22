سيتيين: ميسي يفعل ذلك منذ 15 عاما.. وبرايثوايت صفقة عظيمة

انهال كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، بالإشادة على نجمه ليونيل ميسي بعد سحق إيبار.

برشلونة تجاوز ضيفه إيبار بخمسة أهداف دون رد على ملعب كامب نو، في الجولة 25 من الدوري الإسباني، مباراة بصم خلالها ميسي على 4 أهداف.

وصرّح سيتيين بعد اللقاء: "ميسي يفعل ذلك منذ 14 أو 15 عاما، وسيواصل فعل ذلك. إنه حاضر دائما، حتى لو لم يسجل، فإنه يصنع الأهداف، ولهذا هو الأفضل في العالم، لأنه يفعل ما لا يقدر عليه الآخرون".

وعن عدم إراحة ميسي، برر سيتيين: "ميسي ينافس منذ فترة طويلة ويعرف ما يحتاجه جسده، لن يخاطر أبدا بنفسه".

وتحوّل سيتيين للإشادة بلاعبه الجديد مارتن برايثوايت الذي شارك لأول مرة أمام إيبار: "برايثوايت ظهر بشكل مميز للغاية ولعب أفضل من المتوقع، لقد تعاقدنا مع صفقة عظيمة، لم نكن لنحظى بلاعب أفضل، تحركاته كانت ممتازة، سيساعدنا كثيرا".

وأبدى سعادته للفوز بنتيجة عريضة: "كنا في انتظار مباراة مثل هذه، الأمور سارت على ما يرام معنا. لم نستطع الظهور بشكل مماثل في المباريات السابقة رغم أننا قمنا بالأمور بشكل صحيح".

وأكمل: "تسجيل 3 أهداف قبل نهاية الشوط الأول جعلنا نلعب بهدوء، وسمح لنا بالتفكير فيما ينتظرنا".

وواصل: "عندما تفوز 5-0 فكل شيء يصبح أسهل، وهذا يؤثر بالإيجاب على مزاج اللاعبين وهدوئهم، قمنا بالأمور بشكل مميز واللاعبون تحلوا بالجرأة وضغطوا بقوة على الخصم".

كما تحدّث عن ظهيره جونيور فيربو: "أنا سعيد بما يقدمه فيربو، أعرف ما هو قادر على فعله، إنه في مرحلة تطور وتعلم، لم يتقدّم إلى الهجوم كثيرا لأن إيبار لم يسمح لنا بذلك، لكنه أدى دفاعيًا بشكل مميز".

وأتم: "إراحة بيكيه كانت أولوية بالنسبة لنا، لقد حذرتهم من ضرورة عدم التحصل على بطاقات وألا يغامروا، البطاقة يمكن أن تظهر في أي لحظة، ولحسن الحظ سار كل شيء على ما يرام واستطعنا إراحة بيكيه".

الأسطورة ليونيل ميسي سجل 4 أهداف، فيما اختتم أرتور ميلو الخماسية.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني الذي يواجه ليفانتي في وقتٍ لاحق من اليوم السبت.

فيما تجمّد رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز 16، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ليستمر إيبار دون أي فوز على برشلونة تاريخيًا، إذ واجهه 12 مرة، خسر 11، وتعادل في مباراة. كما خسر إيبار كل زياراته الـ6 لملعب كامب نو.

المباراة شهدت حدثا تاريخيا، بوصول برشلونة إلى هدفه رقم 6151 في الدوري الإسباني منذ انطلاقه، ليتجاوز ريال مدريد صاحب الـ6150 هدفا، أمر يحدث للمرة الأولى على الإطلاق.

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