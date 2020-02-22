تشكيل ريال مدريد – مودريتش وإيسكو أساسيان أمام ليفانتي

السبت، 22 فبراير 2020 - 20:56

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

عاد لوكا مودريتش للتشكيل الأساسي لـ ريال مدريد في مواجهة ليفانتي.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل ريال مدريد إعادة مودريتش للتشكيل الأساسي بعد أن لعب كبديل في التعادل أمام سيلتا فيجو بالجولة الماضية.

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كما يبدأ إيسكو أساسيا في خط الوسط، ليعتمد زين الدين زيدان مدرب الفريق على طريقة 4-4-2 بوجود إدين هازارد وكريم بنزيمة في خط الهجوم.

ويشارك مارسيلو على الجهة اليسرى، إذ يمتلك فيرلان ميندي 4 بطاقات صفراء، وتحصله على إنذار أمام ليفانتي سيغيّبه عن الكلاسيكو أمام برشلونة في الجولة المقبلة.

ويمتلك ريال مدريد 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر مؤقتا.

فيما يتواجد ليفانتي في المركز 13 برصيد 29 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – فيرلان ميندي – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور

تشكيل ليفانتي:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز

الدفاع: خورخي ميرامون – برونو جونزاليس - سيرخيو بوستيجو – تونيو جارسيا

الوسط: خوسيه كامبانيا – نيكولا فوكتشيفيتش – إينيس باردي

الهجوم: روجر مارتي - بورخا مايورال – خوسيه لويس موراليس

دكة البدلاء: كوكي فيجاس – أوسكار دوارتي – كارلوس كليرك – جونزالو ميليرو – بابلو مارتينز – كوكي – سيرخيو ليون

اختر التشكيل التاريخي لـ ريال مدريد

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