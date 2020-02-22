أهداف هالاند مستمرة.. دورتموند يهزم بريمن بثنائية

واصل النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند تألقه مع بوروسيا دورتموند وسجل مجددا في فوز فريقه على فيردير بريمن ثنائية دون رد ضمن الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

إيرلينج هولاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وسجل هالاند هدفه رقم 12 مع دورتموند منذ انضمامه للفريق الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في 8 مباريات فقط في مختلف المسابقات.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، وبالتساوي مع آر بي لايبزيج صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراة.

أما بريمن تجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

تقدم دورتموند في الدقيقة 52 عن طريق دان زاجادو بمتابعة لركلة ركنية.

ثم أضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 9 أهداف في أول 6 مباريات له في الدوري.

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في الجولة ذاتها سحق فريق كولون مضيفه هيرتا برلين بخماسية دون رد.

أهداف كولون سجلها كل من جون كوردوبا ثنائية، وروني جارستين من ركلة جزاء، وفلوريان كاينز ومارك أليكسندر أوث.

الفوز رفع رصيد كولون إلى النقطة 26 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الألماني، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند النقطة 26 أيضا في المركز الـ16.

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وانتصر أيضا فورتونا دوسلدورف على فرايبورج بثنائية دون رد سجلها أندري هوفمان وإيريك تومي.

ووصل دوسلدورف إلى النقطة 20 في المركز الـ16، وتجمد رصيد فرايبورج عند النقطة 33 في المركز الثامن.

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وأخيرا تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع هوفنهايم بهدف لكل فريق.

هدف مونشنجلادباخ سجله ماتياس جينتير، وتعادل لوكاس ريبيو لهوفنهايم في الوقت بدلا من الضائع.

ليصل جلادباخ إلى النقطة 43 في المركز الرابع، ويرتفع رصيد هوفنهايم إلى النقطة 34 في المركز السابع.

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