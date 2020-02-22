العشري يبدأ مهمته مع المصري بمعسكر يضم 30 لاعبا

السبت، 22 فبراير 2020 - 17:36

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

بدأ طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق المصري مهمته بشكل رسمي مع الفريق، بعد توليه المسؤولية خلفا لإيهاب جلال.

المصري وإيهاب جلال اتفقا على إنهاء العقد بينهما بالتراضي، قبل أن تستقر إدارة الفريق البورسعيدي على التعاقد مع طارق العشري.

وفضل طارق العشري في ظهوره الأول في مران المصري، اصطحاب 30 لاعبا إلى معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسماعيلية.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – السقا قريب من مرافقة العشري في جهاز المصري الجديد حرس الحدود يعلن عبر في الجول: حليم يقود الفريق خلفا للعشري العشري يعلن عبر في الجول: توليت قيادة المصري.. أشكر جلال وهدفي الاستمرار بالكونفدرالية بالأرقام - التكافؤ عنوان مواجهات طارق العشري أمام الزمالك

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان المغربي في الأول من شهر مارس المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وجاء قرار العشري بضم 30 لاعبا للمعسكر من أجل التعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين.

ولم يتدرب محمود حمد وأحمد مسعود ومحمود وادي وأحمد شوشة ومصطفى طيارة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة - إيهاب العايدي.

الدفاع: إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - كريم العراقي - عمر كمال - بهاء مجدي - مصطفى طيارة - محمود حمد - خالد مصطفى.

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - إيزي ايميكا - سعيدو سيمبوريه - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - حسين رجب - إسلام عطية - حسن علي - محمد جابر - حجاج عويس - عبد الناصر "دي ماريا" - شيخ موكورو - عبد الرحمن زين - أحمد عادل "ميسي" - أيمن ندا.

الهجوم: محمود وادي - أوستين أموتو.

اقرأ أيضا:

6 لاعبين مهددين بالإيقاف من الأهلي والزمالك

لامبارد يؤكد سطوته على مورينيو

الخطيب يحضر مران الأهلي

الأهلي والزمالك يلتقيان في ظرف أيام للمرة الخامسة

الإسماعيلي يعاقب عبد الرحمن مجدي

في الدوري المصري طارق العشري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو: تشيلسي لديه مهاجمين كثر وأنا لدي 2 في المستشفى.. وتعتقدون إني أحمق 35 دقيقة | أوروبا
العشري يبدأ مهمته مع المصري بمعسكر يضم 30 لاعبا 40 دقيقة | مصر
بسبب أياكس.. دي يونج يهاجم مدرب خيتافي ساعة | أوروبا
الإسماعيلي يعاقب عبد الرحمن مجدي ساعة | مصر
المفاجآت تنصر التلميذ لامبارد على الأستاذ مورينيو للمرة الثالثة في دربي لندن ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا – برشلونة (3) إيبار (0) راكيتيتش يهدر الرابع ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ 3 السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك
قد ينال إعجابك