العشري يبدأ مهمته مع المصري بمعسكر يضم 30 لاعبا

بدأ طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق المصري مهمته بشكل رسمي مع الفريق، بعد توليه المسؤولية خلفا لإيهاب جلال.

المصري وإيهاب جلال اتفقا على إنهاء العقد بينهما بالتراضي، قبل أن تستقر إدارة الفريق البورسعيدي على التعاقد مع طارق العشري.

وفضل طارق العشري في ظهوره الأول في مران المصري، اصطحاب 30 لاعبا إلى معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسماعيلية.

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان المغربي في الأول من شهر مارس المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وجاء قرار العشري بضم 30 لاعبا للمعسكر من أجل التعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين.

ولم يتدرب محمود حمد وأحمد مسعود ومحمود وادي وأحمد شوشة ومصطفى طيارة بسبب الإصابة.

























وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة - إيهاب العايدي.

الدفاع: إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - كريم العراقي - عمر كمال - بهاء مجدي - مصطفى طيارة - محمود حمد - خالد مصطفى.

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - إيزي ايميكا - سعيدو سيمبوريه - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - حسين رجب - إسلام عطية - حسن علي - محمد جابر - حجاج عويس - عبد الناصر "دي ماريا" - شيخ موكورو - عبد الرحمن زين - أحمد عادل "ميسي" - أيمن ندا.

الهجوم: محمود وادي - أوستين أموتو.

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