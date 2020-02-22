بسبب أياكس.. دي يونج يهاجم مدرب خيتافي

انتقد فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، الطريقة الدفاعية التي ينهجها خوسيه بوردالاس المدير الفني لـ خيتافي.

فريق دي يونج السابق، أياكس أمستردام، خسر بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي على أرض خيتافي، واللاعب الهولندي خرج بتصريحات غاضبة.

وصرّح دي يونج عبر محطة NOS Sport الهولندية: "خيتافي لا يلعب لإمتاع الجماهير، أشعر بالانزعاج أثناء مشاهدة مبارياتهم".

وأضاف: "أياكس قادر على التأهل، لكنها ستكون مهمة صعبة".

وسُئل بوردالاس عن تلك التصريحات اليوم السبت في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة إشبيلية.

ليرد المدرب الدفاعي في هدوء: "في كرة القدم هناك أذواق مختلفة للجميع، فبعض الناس يذهبون إلى المسرح ويعجبون بـ أوبرا، ولا يقعون في حب الأخرى".

وأضاف: "أحترم كل الآراء، لكني مركز على مباراة إشبيلية".

ويحتل خيتافي المركز الثالث برصيد 42 نقطة، ويسعى لإنهاء الموسم في المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه.

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