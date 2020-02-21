مهدي سليمان لـ في الجول: أنتظر انضمامي للمنتخب.. هدفي حصد لقبين مع بيراميدز

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 23:15

كتب : أحمد شاكر

المهدي سليمان - الأهلي - بيراميدز

يتمنى مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

مهدي سليمان تألق في انتصار بيراميدز على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال مهدي سليمان: "نسير بشكل جيد جدا في الدوري والكونفدرالية منذ فترة".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: مهدي سليمان سبب خسارتنا أمام بيراميدز مدرب بيراميدز: الإسماعيلي لم يستحق الخسارة.. ولكن تلك هي مواجهات الكأس إلى ربع نهائي الكأس.. مهدى سليمان وأنتوي يعبران بـ بيراميدز عقبة الإسماعيلي قائمة بيراميدز - السعيد وأنطوي ضمن 18 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لقاء الإسماعيلي في الكأس كان مهما للغاية ونجحنا في مواصلة مشوارنا في البطولة رغم النقص العددي في قائمتنا".

وتابع "سعيد بمساعدتي لفريقي. أسير بشكل جيد وأتمنى أن يكون ذلك سببا في انضمامي لمنتخب مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتقد إن فرصتي جيدة للانضمام للمنتخب. أتمنى أن يتحدثوا معي ويضموني للقائمة".

وأشار "هدفي حصد بطولتي الكأس والكونفدرالية مع بيراميدز هذا الموسم. نجتهد لتحقيق ما نريد".

مهدي سليمان صاحب الـ 32 عاما شارك في 15 مباراة هذا الموسم مع بيراميدز واهتزت شباكه 12 مرة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

اقرأ أيضا:

هالاند يحمل رقما قياسيا في القفز عام 2006

ميدو: الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية

ويليان.. حياتي كتاب مفتوح

من بينهم مدرب الزمالك السابق.. أكبر المدربين عمرا في العالم

تقرير: الترجي يقترب من استعادة خدمات لاعبه الجديد

بيراميدز في إفريقيا مهدي سليمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
بانينكا روني تزين مباراته الـ 500 أمام فولام ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات السبت 22 فبراير 2020 - دربي لندن وكبار إسبانيا.. وكلاسيكو سعودي ساعة | أوروبا
تقرير: النني يمتلك حق فسخ تعاقده مع بيشكتاش بسبب أزمة المستحقات ساعة | المحترفون
فضل بلهجة حاسمة: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب حتى أي مسؤول.. هذه كرامتنا ساعة | مصر
العجوز خواكين والطفل كوبو يكتبان تعادلا من 6 أهداف بين بيتيس ومايوركا ساعة | أوروبا
الزمالك: انتصرنا على الأهلي بسبب مشاركة كهربا.. واتحاد الكرة موافق على التأجيل ولكن ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ 3 السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك 4 مؤتمر فايلر: جيرالدو لم يستحق التبديل.. كهربا طُرد وأرفض تأجيل القمة
قد ينال إعجابك