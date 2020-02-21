مهدي سليمان لـ في الجول: أنتظر انضمامي للمنتخب.. هدفي حصد لقبين مع بيراميدز

يتمنى مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

مهدي سليمان تألق في انتصار بيراميدز على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال مهدي سليمان: "نسير بشكل جيد جدا في الدوري والكونفدرالية منذ فترة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لقاء الإسماعيلي في الكأس كان مهما للغاية ونجحنا في مواصلة مشوارنا في البطولة رغم النقص العددي في قائمتنا".

وتابع "سعيد بمساعدتي لفريقي. أسير بشكل جيد وأتمنى أن يكون ذلك سببا في انضمامي لمنتخب مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتقد إن فرصتي جيدة للانضمام للمنتخب. أتمنى أن يتحدثوا معي ويضموني للقائمة".

وأشار "هدفي حصد بطولتي الكأس والكونفدرالية مع بيراميدز هذا الموسم. نجتهد لتحقيق ما نريد".

مهدي سليمان صاحب الـ 32 عاما شارك في 15 مباراة هذا الموسم مع بيراميدز واهتزت شباكه 12 مرة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

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