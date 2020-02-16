مدرب مصر: استفدنا من إقالة جونياس.. وسنلعب 5 وديات أثناء التوقف

حدد خالد جلال المدير الفني لنادي مصر مفاتيح تأهل فريقه لدور الثمانية لكأس مصر بالفوز على وادي دجلة 2-1 يوم الأحد.

صرح جلال عبر إذاعة الشباب والرياضة "إنه فوز مهم معنويا، فالتأهل لدور الثمانية في أول مشاركة لفريق مصر يعد إنجازا جيدا".

وأشار "كان هناك تخوفا نسبيا في ظل 8 إصابات مؤثرة، إلا أننا تعاملنا بتحفظ، وركزت على تحرير اللاعبين من الخوف لتفادي توالي الخسائر، واهتممت بتهيئة اللاعبين نفسيا وفنيا، لذا كان الأداء والنتيجة أمام دجلة أفضل كثيرا من مباراة سموحة".

واستطرد "رحيل المدرب اليوناني تاكيس جونياس أثر أيضا على لاعبي وادي دجلة، وركزت على استغلال أخطاء المنافس، وحالفنا التوفيق".

ولفت "أمامنا 25 يوما توقف، حددت برنامجا لإعادة الحسابات بعمل معسكر أسبوع و5 مباريات ودية أمام أندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى".

في سياق آخر تطرق خالد جلال للحديث عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، مضيفا "لقاء بلا توقعات، لكن أرى من خلال مباراتي الزمالك ضد الترجي، والأهلي ضد المصري، بأن الروح المعنوية للزمالك مرتفعة جدا، وشخصية الزمالك ظهرت أمام الترجي بأداء ومباراة رائعة".

وأتم المدير الفني الأسبق للزمالك "الأهلي ناد كبير، ويقدم كرة ممتعة، ومن الناحية الجمالية سيكون لقاء ممتعا، لكن توقع النتيجة صعب جدا، بالطبع أتمنى فوز الزمالك وتحقيق بطولتين في أسبوع، سيكون حدثا تاريخيا".

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