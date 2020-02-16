الزمالك يخوض ودية ضد جولدي

يخوض الزمالك لقاء وديا ضد جولدي في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في مقر الأبيض اليوم الأحد.

وأعلن الزمالك أن الجهاز الفني للفريق سيقوم بـ " بتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي التي توج الزمالك بلقبها بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف لهدف في الدوحة".

وأضاف الموقع الرسمي للأبيض، أن اللاعبين الذين خاضوا المواجهة التي توج الزمالك على إثرها بالبطولة سيخوضون تدريبات استشفائية قبل المباراة.

ويقام اللقاء الودي في الخامسة والنصف من ظهر اليوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري يوم الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

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