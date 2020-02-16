محافظة الإسماعيلية تنفي السماح للجماهير بحضور مواجهة الرجاء مجانا

نفت محافظة الإسماعيلية ما تردد بشأن السماح لجمهور الإسماعيلي حضور مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية مجانا.

وكانت قد انتشر شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بسماح شريف بشارة محافظ الإسماعيلية للجماهير بدخول المباراة بشرط الالتزام.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الرجاء المغربي في السادسة من مساء اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

وجاء بيان محافظة الإسماعيلية كالآتي:

"بيان هام وعاجل..

تؤكد إدارة الإعلام والصحافة بديوان عام محافظة الإسماعيلية عدم صحة وتنفي تماما ما تردد مساء أمس على صفحات التواصل الاجتماعي حول شائعة خبر تصريح للواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه وعد الجماهير بالسماح بدخول الاستاد الإسماعيلي وحضور مباراة اليوم أمام الرجاء المغربي.

وتوضح أنه أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية بعد منتصف ليلة الأمس التقى بمجموعة من الشباب بشارع عرابي واستمع إلى مطلبهم بالسماح بزيادة أعداد الجماهير في مباراة اليوم.

وقد وعد المحافظ دراسة مدى إمكانية تلبية مطلبهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ولم يعد بالسماح بفتح المجال لحضور الجماهير على المطلق.. ولن يسمح بدخول المباراة بدون تذاكر".

اقرأ أيضا:

الأهلي يجدد طلبه بشأن ملعب مواجهة صن داونز

طارق السعيد يكشف انتمائه التشجيعي

الأهلي يعلن جاهزية لاعبه لمواجهة السوبر

آخرهم أحمد صلاح.. نجوم كرة احترفوا التمثيل

كرة سلة - مباريات مثيرة بختام دور المجموعات