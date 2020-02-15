محاولات غير مكتملة وتألق الحارس منعه من هدف.. ملخص لمسات صلاح ضد نورويتش

السبت، 15 فبراير 2020 - 21:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نورويتش سيتي

أكثر من محاولة غير مكتملة أمام المرمى من محمد صلاح أمام نورويتش سيتي بعد عودة ليفربول لاستئناف مبارياته في الدوري الإنجليزي.

وبعد الراحة التي حصل عليها ليفربول الأسبوع الماضي، فاز ليفربول على نورويتش سيتي بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو ماني ضمن الجولة الـ26 من المسابقة.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.

أخبار متعلقة
كوكا يتلألأ في سماء اليونان.. سجل للمرة الثالثة وقاد أولمبياكوس لصدارة الدوري الأسد يفترس طيور الكناري.. ماني يمنح ليفربول فوزا مثيرا على نورويتش مدرب خيتافي يتحدث عن عدم مصافحة سيتيين.. ويصرح: برشلونة أهدر الوقت في مباراة أسطورية.. باريس سان جيرمان يفرط في عودته المستحيلة أمام أميان

وكانت لصلاح أكثر من محاولة غير مكتملة على مرمى نورويتش.

وفي الشوط الثاني كاد أن يسجل صلاح هدفا بتسديدة بالقدم اليمنى إلا أن الحارس المتألق تيم كرول تصدى للكرة ببراعة.

ويقدم لكم FilGoal.com ملخص ما قدمه صلاح ضد نورويتش.

طالع أيضا:

توقع دوري أبطال أوروبا واربح موبايل سامسونج

من هو بينتو الذي عاقب سيتي وكشف اتهام رونالدو بالاغتصاب

مورينيو ينتقد مواجهته لفيلا يوم الأحد

انقطاع الأضواء يمنح فريقا التعادل في دوري كولومبيا

4 معلقين لقمة السوبر بين الأهلي والزمالك

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
تريزيجيه: سنفوز على توتنام 14 دقيقة | المحترفون
محاولات غير مكتملة وتألق الحارس منعه من هدف.. ملخص لمسات صلاح ضد نورويتش 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوكا يتلألأ في سماء اليونان.. سجل للمرة الثالثة وقاد أولمبياكوس لصدارة الدوري 49 دقيقة | أوروبا
الأسد يفترس طيور الكناري.. ماني يمنح ليفربول فوزا مثيرا على نورويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب خيتافي يتحدث عن عدم مصافحة سيتيين.. ويصرح: برشلونة أهدر الوقت ساعة | أوروبا
في مباراة أسطورية.. باريس سان جيرمان يفرط في عودته المستحيلة أمام أميان ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك