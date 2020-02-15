لاعب أبو قير لـ في الجول: لا يهمنا مواجهة الأهلي أو الترسانة.. وهذا سبب دعم ناشئ الزمالك

تحدث هاني السيد لاعب أبو قير للأسمدة، عن هدفه الرائع في شباك حرس الحدود، وأوضح تفاصيل دعمه لناشئ الزمالك.

أبو قير للأسمدة فجّر مفاجأة مدوية وأطاح بـ حرس الحدود من كأس مصر بعد أن تغلب عليه 2-0.

وصرّح السيد صاحب هدف فريقه الثاني: "لا أشارك كثيرا في مركز الظهير الأيمن، أمتاز بالمهارة العالية، والمساحة كانت ضيفة لذا قررت مراوغة لاعبي حرس الحدود والتسديد نحو المرمى".

وأضاف عبر FilGoal.com: "المدرب واللاعبون قدموا مجهودا مميزا، لا يهمنا مواجهة الأهلي أو الترسانة، لدينا 11 رجلا في الملعب".

اللاعب المعار من فاركو واصل حديثه: "من يؤمن بإمكاناته سيحقق هدفه، تركيزا حاليا منصب على مباراة الدوري المقبلة أمام بيلا يوم الخميس حتى نحسّن مركزنا".

وظهر السيد مرتديا قميص يحمل صورة سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان.

وعن ذلك قال: "ارتديت قميصا يحمل صورة سعد محمد ناشئ الزمالك في المباراة الأخيرة أمام بلدية المحلية وصنعت هدفا".

وأتم: "شاهدت حلقة سعد في قناة الزمالك، ولذا قررت دعم اللاعب، أتمنى له الشفاء العاجل. يجب أن يشاعر بتكاتف الجميع حوله حتى يتجاوز هذه المرحلة".

المغامرة التي بدأها علاء نوح المدرب السابق لأبو قير للأسمدة بعبور الإنتاج الحربي في دور الـ32، يُكملها أحمد الكاس في ثاني مبارياته مع الفريق بعبور حرس الحدود.

سجل أحمد العش وهاني السيد هدفا أبو قير للأسمدة، القابع في المركز الثامن بجدول ترتيب المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية المصري.

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