لاعب أبو قير لـ في الجول: لا يهمنا مواجهة الأهلي أو الترسانة.. وهذا سبب دعم ناشئ الزمالك

السبت، 15 فبراير 2020 - 19:34

كتب : رضا السنباطي

هاني السيد - أبو قير للأسمدة

تحدث هاني السيد لاعب أبو قير للأسمدة، عن هدفه الرائع في شباك حرس الحدود، وأوضح تفاصيل دعمه لناشئ الزمالك.

أبو قير للأسمدة فجّر مفاجأة مدوية وأطاح بـ حرس الحدود من كأس مصر بعد أن تغلب عليه 2-0.

وصرّح السيد صاحب هدف فريقه الثاني: "لا أشارك كثيرا في مركز الظهير الأيمن، أمتاز بالمهارة العالية، والمساحة كانت ضيفة لذا قررت مراوغة لاعبي حرس الحدود والتسديد نحو المرمى".

أخبار متعلقة
إلى ربع نهائي الكأس.. الاتحاد يعبر أسوان وينتظر الفائز بين المقاولون والمصري الكاس يفجر مفاجأة جديدة في الكأس.. أبو قير يُمتع ويقصي الحرس بثنائية إلى ربع النهائي بعد إقصاء الحدود.. لاعبو أبو قير لـ في الجول: الجميع يتوقع الأهلي لكننا نتمنى الترسانة

وأضاف عبر FilGoal.com: "المدرب واللاعبون قدموا مجهودا مميزا، لا يهمنا مواجهة الأهلي أو الترسانة، لدينا 11 رجلا في الملعب".

اللاعب المعار من فاركو واصل حديثه: "من يؤمن بإمكاناته سيحقق هدفه، تركيزا حاليا منصب على مباراة الدوري المقبلة أمام بيلا يوم الخميس حتى نحسّن مركزنا".

وظهر السيد مرتديا قميص يحمل صورة سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان.

وعن ذلك قال: "ارتديت قميصا يحمل صورة سعد محمد ناشئ الزمالك في المباراة الأخيرة أمام بلدية المحلية وصنعت هدفا".

وأتم: "شاهدت حلقة سعد في قناة الزمالك، ولذا قررت دعم اللاعب، أتمنى له الشفاء العاجل. يجب أن يشاعر بتكاتف الجميع حوله حتى يتجاوز هذه المرحلة".

المغامرة التي بدأها علاء نوح المدرب السابق لأبو قير للأسمدة بعبور الإنتاج الحربي في دور الـ32، يُكملها أحمد الكاس في ثاني مبارياته مع الفريق بعبور حرس الحدود.

سجل أحمد العش وهاني السيد هدفا أبو قير للأسمدة، القابع في المركز الثامن بجدول ترتيب المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية المصري.

طالع أيضا:

توقع دوري أبطال أوروبا واربح موبايل سامسونج

من هو بينتو الذي عاقب سيتي وكشف اتهام رونالدو بالاغتصاب

مورينيو ينتقد مواجهته لفيلا يوم الأحد

انقطاع الأضواء يمنح فريقا التعادل في دوري كولومبيا

4 معلقين لقمة السوبر بين الأهلي والزمالك

كأس مصر أبو قير للأسمدة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأسد يفترس طيور الكناري.. ماني يمنح ليفربول فوزا مثيرا على نورويتش 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب خيتافي يتحدث عن عدم مصافحة سيتيين.. ويصرح: برشلونة أهدر الوقت 12 دقيقة | أوروبا
في مباراة أسطورية.. باريس سان جيرمان يفرط في عودته المستحيلة أمام أميان 41 دقيقة | أوروبا
ضربة جديدة لـ برشلونة.. راديو كتالونيا: ألبا يغيب عن الكلاسيكو وصدام نابولي ساعة | أوروبا
المعركة تستمر في مؤتمر سيتيين: خيتافي ارتكب 29 مخالفة وتحصلنا على إنذارات أكثر ساعة | أوروبا
لاعب أبو قير لـ في الجول: لا يهمنا مواجهة الأهلي أو الترسانة.. وهذا سبب دعم ناشئ الزمالك ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك