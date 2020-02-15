الكاس يفجر مفاجأة جديدة في الكأس.. أبو قير يُمتع ويقصي الحرس بثنائية إلى ربع النهائي

مغامرة أبو قير للأسمدة مستمرة في كأس مصر تحت قيادة أحمد الكأس. عبر حرس الحدود وتأهل إلى ربع النهائي.

تأهل أبو قير للأسمدة إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء، في انتظار الفائز بين الأهلي والترسانة.

المغامرة التي بدأها علاء نوح المدرب السابق لأبو قير للأسمدة بعبور الإنتاج الحربي في دور الـ32، يُكملها أحمد الكاس في ثاني مبارياته مع الفريق بعبور حرس الحدود.

سجل أحمد العش وهاني السيد هدفا أبو قير للأسمدة، القابع في المركز الثامن بجدول ترتيب المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية المصري.

وصف المباراة

أبو قير للأسمدة كان المبادر بالخطورة. بدأ ضاغطا وفي الدقيقة السابعة تحصل الفريق على ركلة جزاء. سجلها أحمد العش بنجاح في مرمى سامح علي.

ضغط حرس الحدود

حرس الحدود ضغط لتحقيق هدف التعادل. محمد عبد اللطيف "جريندو" أهدر التعادل في الدقيقة الـ34 بتصويبة من على حدود منطقة الست ياردات، لكن السيد الصاوي حارس أبو قير للأسمدة تصدى لها ببراعة.

خالد سامي مدافع حرس الحدود تقدم في الدقيقة الـ36. أرسل عرضية، وقابلها عبد الرحمن خالد "جبنة" بخلفية مزدوجة رائعة، لكن مرت بجانب القائم.

وتقدم خالد سامي مجددا في الدقيقة الـ39 وأرسل بينية رائعة إلى أنطونيو لوكاسا، لكن لوكاسا سدد في جسد الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبو قير بهدف.

في شوط المباراة الثاني، تواصل ضغط حرس الحدود لإدراك التعادل.

وفي الدقيقة الـ79 أنهى هاني السيد كل الأمور. توغل بمجهود فردي رائع وراوغ اثنين من مدافعي الحرس، ثم سدد في مرمى سامح علي مسجلا هدفا ثانيا.

أبو قير للأسمدة تأهل لربع نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه، وفي انتظار الفائز بين الأهلي والترسانة في الدور المقبل.

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