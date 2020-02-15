بعد إقصاء الحدود.. لاعبو أبو قير لـ في الجول: الجميع يتوقع الأهلي لكننا نتمنى الترسانة

مباراة بعد أخرى، تستمر مغامرة أبو قير للأسمدة حصان كأس مصر الأسود لهذا الموسم، والآن في انتظار الفائز بين الأهلي والترسانة العرب بعد الفوز على حرس الحدود.

أبو قير للأسمدة أقصى حرس الحدود في دور الـ16 من كأس مصر، وفي انتظار الفائز بين الأهلي أو الترسانة في الدور المقبل.

السيد الصاوي حارس أبو قير للأسمدة تألق في اللقاء بتصديات رائعة، وقال لـFilGoal.ocm: "الجميع اجتهد، وكانت النتيجة تحقيق الصعود".

وأضاف "مدربي إبراهيم فرج والجهاز الفني بقيادة أحمد الكأس، اجتهدوا معنا في استكمال لمسيرة علاء نوح المدرب السابق".

وأتبع "غبت عن لقاء الإنتاج الحربي في الدور الماضي، وعوضني اللقاء أمام حرس الحدود. الآن نستعد للمنافسة في دور الثمانية سواء كان منافسنا الأهلي أو الترسانة".

أحمد حسني ظهير أيسر الفريق بدوره قال "حققنا المفاجأة لامتلاكنا لاعبين مميزين، والجميع يتوقع صعود الأهلي، لكن نتمنى مواجهة الترسانة في دور 16 لأنه يشارك مثلنا في الدرجة الثانية وقطار الأهلي لا يتوقف في الدوري. يبقى الهدف الأساسي هو بطولة الدوري"

محمد الكارتة دافع ببسالة عن مرماه، وقال لـFilGoal.com: "اللاعبون ألتزموا بتعليمات المدير الفني أحمد الكأس طوال المباراة والضغط علي المنافس. استغللنا أطراف الملعب ولعبنا على الكرات الطولية".

وأخيرا، قال مصطفى الخواجة "تعرضت للإصابة مع بداية الشوط الثاني وتحاملت على نفسي".

وأتبع "المهم كان تحقيق الهدف والصعود لدور الـ16. الجميع اجتهد في المباراة وكانت مكافأة غالية بالصعود".

وأتم "أهدي الفوز لوالدتي وأدعو الله أن يتغمدها برحمته. ارتديت قميصا بصورتها قبل بداية اللقاء لأجل ذلك".

وينتظر أبو قير للأسمدة، الفائز بين الأهلي أو الترسانة في ربع نهائي كأس مصر.

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