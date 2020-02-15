تشكيل ليفربول - عودة ماني لمقاعد البدلاء.. وصلاح يقود الهجوم ضد نورويتش

السبت، 15 فبراير 2020 - 18:34

كتب : FilGoal

صلاح وماني

عاد ساديو ماني نجم ليفربول للظهور في قائمة فريقه لمواجهة نورويتش سيتي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب ليفربول ضد نورويتش سيتي في الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد بدلاء فريقه لمواجهة نورويتش بعد غيابه عن المباريات منذ مواجهة ولفرهامبتون.

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بينما يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول أمام الكناري.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبريتسون.

الوسط: هيندرسون – فينالدوم – نابي كيتا.

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – تشامبرلين.

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