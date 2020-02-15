قبل مواجهة الأهلي.. إصابة أونيانجو في انتصار صن داونز

تعرض دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي لإصابة غادر على أثرها لقاء فريقه، قبل مواجهة الأهلي.

الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز انتصر على تشيبا يونايتد بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري الجنوب إفريقي.

وسقط أونيانجو متأثرا بإصابة في الدقيقة 74 قبل أن يفشل في استكمال مجريات المباراة، ليخرج مصابا.

74' Onyango goes down and looks like he will need to be subbed off.#Sundowns #DownsLive #AbsaPrem — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) February 15, 2020

ثلاثية صن داونز جاءت عن طريق نيكولاس لوكهابيني وثيمنبا زواني وسيبوسيسو فيلاكازي في الدقائق 2 و58 و65.

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إصابة أونيانجو هي الثالثة في صفوف صن داونز في الفترة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي، بعد إصابة ثابيلو مورينا ولانجيرمان.

🔴 بعد إصابة أونيانجو اليوم، اصابات صن داونز حتى الآن قبل مواجهة الأهلي ثابيلو مورينا 🚑 لانجيرمان 🚑 دينيس أونيانجو 🚑 pic.twitter.com/6pJq2mFnbF — FilGoal (@FilGoal) February 15, 2020

ووصل صن داونز للنقطة 38 في المركز الثاني خلف المتصدر كايزر شيفس صاحب الـ 45 نقطة.

وتجمد رصيد تشيبا يونايتد عند النقطة 22 في المركز الـ 12.

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