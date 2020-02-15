قبل مواجهة الأهلي.. إصابة أونيانجو في انتصار صن داونز

السبت، 15 فبراير 2020 - 17:35

كتب : FilGoal

دينيس أونيانجو - أوغندا - مصر

تعرض دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي لإصابة غادر على أثرها لقاء فريقه، قبل مواجهة الأهلي.

الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز انتصر على تشيبا يونايتد بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري الجنوب إفريقي.

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وسقط أونيانجو متأثرا بإصابة في الدقيقة 74 قبل أن يفشل في استكمال مجريات المباراة، ليخرج مصابا.

ثلاثية صن داونز جاءت عن طريق نيكولاس لوكهابيني وثيمنبا زواني وسيبوسيسو فيلاكازي في الدقائق 2 و58 و65.

إصابة أونيانجو هي الثالثة في صفوف صن داونز في الفترة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي، بعد إصابة ثابيلو مورينا ولانجيرمان.

ووصل صن داونز للنقطة 38 في المركز الثاني خلف المتصدر كايزر شيفس صاحب الـ 45 نقطة.

وتجمد رصيد تشيبا يونايتد عند النقطة 22 في المركز الـ 12.

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