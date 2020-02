تكريما لرئيس النادي الراحل.. الجونة يطلق اسم خالد بشارة على ملعب الفريق

El Gouna FC is honored to announce that El Gouna Stadium has been officially renamed to “Khaled Bichara Stadium”.

يفخر نادي الجونة بالإعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح «ستاد خالد بشارة»#YourtownYourteam pic.twitter.com/xbhBHPBGWU