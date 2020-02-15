تكريما لرئيس النادي الراحل.. الجونة يطلق اسم خالد بشارة على ملعب الفريق

أطلق نادي الجونة اسم خالد بشارة على ملعب الفريق، تكريما لرئيس النادي الراحل.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجونة عبر تويتر "يفخر نادي الجونة بالإعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح (ستاد خالد بشار)".

خالد بشارة رئيس نادي الجونة السابق، توفى نهاية شهر يناير الماضي، إثر حادث سيارة تعرض له.

كان خالد بشارة قد تولى رئاسة مجلس إدارة الجونة منذ نوفمبر 2017.

استاد خالد بشارة -الجونة سابقا- تأسس عام 2009، ويتسع لحضور 15 ألف مشجع. وسبق أن استضاف عدة مباريات دولية لمنتخب مصر، وقمة الأهلي والزمالك، بجانب استضافة نهائي كأس مصر عام 2013 بين الزمالك ووادي دجلة، والتي فاز فيها الزمالك بثلاثية.

ويستعد الجونة لمواجهة الإسماعيلي يوم 7 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وستكون المباراة الأولى على الملعب باسم "استاد خالد بشارة" يوم 14 مارس في مواجهة الاتحاد السكندري.

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