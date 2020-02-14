أبو جبل باكيًا: أشكر أمي وأبي.. دعمهما سبب ما وصلت إليه

ظهر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، متأثرا بعد تتويج فريقه بكأس السوبر الإفريقي.

الزمالك قهر الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على استاد ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة.

وصرّح أبو جبل بعد المباراة: "جماهيرنا تستحق هذه البطولة وأكثر لوفائها الكبير، سنكون على قدر المسؤولية في الفترة المقبلة بأي بطولة نشارك بها، سنعمل على الفوز بكل شيء".

وأضاف: "بحة صوتي بسبب حديثي مع زملائي في المباراة، كانت مباراة صعبة واحتاجت حسابات خاصة، وأعتقد أننا قدمنا أداء رائعا، هذا المكسب سيدفعنا في الفترة المقبلة".

وأكمل: "أهدي هذا الفوز لأمي وأبي، هما السبب في كل ما وصلت إليه، كنت مضغوطا للغاية الفترة الماضية واستطعت تجاوز ذلك بفضل دعواتهما ودعمهما، وكذلك أشكر إخوتي".























































































ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.