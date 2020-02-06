مدرب روما: الحكام في إيطاليا لا يتعاملون بنفس المبدأ

الخميس، 06 فبراير 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا - روما الإيطالي

يعتقد باولو فونسيكا المدير الفني لـ روما الإيطالي أن الحكام في إيطاليا من الصعب فهمهم ولا يتعاملون بنفس المبدأ مع الفرق.

وانتقد البرتغالي التحكيم في إيطاليا على ضوء اتهامات روكو كوميسو رئيس فيورنتينا للحكام أمام يوفنتوس مطلع الأسبوع الجاري.

فونيسكا قال في المؤتمر الصحفي "أؤمن أن روما مستهدف بعض الشيء، لم نخسر بسبب التحكيم أمام ساوسولو".

أخبار متعلقة
ساسولو يحقق فوزا تاريخيا على روما ميركاتو إيطاليا - الهدوء في روما وتورينو.. صحوة فيورنتينا المتأخرة وقطبا ميلانو الأكثر عملا ريشة ميكيل آنجلو تكتب التعادل في دربي روما رسميا - روما يضم لاعب برشلونة

وتابع "لا أفضّل الحديث عن أخطاء التحكيم، لكن من الصعب فهم كيف لفريق مثل روما يحصل لاعبيه على ذلك العدد من البطاقات الصفراء".

وأضاف "شاهدت لقاءات عديدة في إيطاليا، والحكام لا يتعاملون بنفس المبدأ مع الفرق".

روما سقط أمام ساسولو في فخ الخسارة بنتيجة 4-2 ليظل الفريق دون فوز في آخر 3 مباريات.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.

ويلتقي روما مع بولونيا في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضا

تفادي الخسارة ضد الأهلي يمنح بيراميدز ما لم يحققه سوى ناديين

هل يرحب ليفربول بمشاركة صلاح في الأولمبياد؟

قرار من أندية الدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة لـ في الجول: قمة الدوري في موعدها

"الأهلي لا ينسى ما عليه"

روما في إيطاليا باولو فونسيكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب زاناكو لـ في الجول: لم أرغب في مواجهة بيراميدز المرشح الأول للقب 10 دقيقة | إفريقيا
مدرب روما: الحكام في إيطاليا لا يتعاملون بنفس المبدأ 22 دقيقة | أوروبا
انتهت الأزمة.. بيراميدز يعلن إذاعة مباراته أمام الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أرسنال قد يبيع 5 من نجومه في الصيف 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان لـ في الجول: في انتظار تنفيذ وعد أحمد مرتضى 55 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - المصري (1) طنطا (2) نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك