تحديد موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس إنجلترا

الخميس، 06 فبراير 2020 - 16:38

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ويليان - ليفربول - تشيلسي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة تشيلسي وليفربول دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول عبر عقبة شوروسبري تاون بعد مباراة إعادة في الدور الخامس، بينما تفوق تشيلسي على هال سيتي.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي أن المباراة ستلعب يوم الثالث من مارس على ملعب ستامفورد بريدج.

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ليفربول لعب مباراة الإعادة ضد شوروسبري بلاعبي فريق الشباب لتعارضها مع العطلة الشتوية بالدوري الإنجليزي التي ترى النور لأول مرة هذا الموسم.

ومن المرجح أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني للريدز مباراة تشيلسي بمجموعة من البدلاء والشباب، فيما يتوقع أن يدفع فرانك لامبارد بتشكيله الأساسي من أجل مواصلة المسيرة نحو اللقب.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

أما تشيلسي فيحتل المركز الرابع بالدوري الإنجليزي، وينافس في كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

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