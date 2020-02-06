المصري لـ في الجول: فيفا أبلغنا بأحقيتنا في قيد صالح رغم الإيقاف

تلقى المصري البورسعيدي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أحقية النادي في قيد محمد صالح مدافع الفريق.

محمد صالح النادي : المصري المصري

وكان الاتحاد المصري قد رفض قيد اللاعب الفلسطيني في قائمة المصري بسبب قرار الاتحاد الدولي بإيقاف النادي لمدة موسم ونصف الموسم من قيد أي لاعب.

وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري لـ FilGoal.com: "تلقينا من الاتحاد الدولي خطابا يفيد بأحقيتنا في قيد محمد الصالح".

وأضاف الخولي "خطاب فيفا أوضح أن عقوبة الإيقاف لا تنطبق على اللاعبين المرتبطين بالفعل بعقد مع النادي والخروج على سبيل الإعارة".

المصري لا يستطيع قيد صالح، نظرا لـ عدم وجود أي مكان لأجنبي في القائمة، حيث يقيد المصري المهاجم الفلسطيني محمود وادي كلاعب محلي، واللاعب الليبي مفتاح طقطق كلاعب محلي كذلك في خانة اللاعبين الشمال إفريقيين.

وعلم FilGoal.com أن الحل المطروح حاليا هو استمرار تأدية اللاعب للتدريبات مع الفريق، ثم قيده مع بداية الموسم الجديد.

ويحتل المصري المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 13 مباراة.

ويصطدم المصري بفريق نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضا

تفادي الخسارة ضد الأهلي يمنح بيراميدز ما لم يحققه سوى ناديين

هل يرحب ليفربول بمشاركة صلاح في الأولمبياد؟

قرار من أندية الدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة لـ في الجول: قمة الدوري في موعدها

"الأهلي لا ينسى ما عليه"