اتحاد الكرة: لم ندرس إمكانية تأجيل القمة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

رد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة على ما تردد بشأن إمكانية تأجيل لقاء قمة الدوري بين الأهلي والزمالك المقرر له يوم 24 فبراير المقبل.

وصرح جمال علي عبر قناة القاهرة والناس "لم ندرس الأمر مع لجنة المسابقات رغم إثارته عبر وسائل الإعلام".

وأضاف "نراعي الصالح العام، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، يتابع كافة الأمور بنفسه".

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وتابع "أعلم مشكلة ضغط المباريات، لتوفير وقت للراحة بعد نهاية الموسم وكذلك منح فرصة للمدربين لعمل فترات إعداد".

وأتم في سياق آخر "لم يصل لاتحاد الكرة أي إخطار بشأن السوبر الإفريقي، بل تابعنا التهديدات التي تلقاها نادي الزمالك، وتم نقلها للاتحاد الإفريقي".

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