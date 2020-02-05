كأس الاتحاد الإنجليزي - شباب ليفربول لثمن النهائي.. وروني يقود فريقه لمواجهة يونايتد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

ويليامز - ليفربول - شوروسبيري - كأس الاتحاد

تأهل ليفربول بفريق الشباب إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب شوروسبري تاون بالفوز بهدف دون رد.

وسجل رو ويليامز هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرماه بالمباراة المعادة بعد التعادل في اللقاء الأول بهدفين لكل منهما.

وخاض ليفربول المباراة بفريق الشباب في غياب الفريق الأول ويورجن كلوب المدير الفني.

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وبذلك يواجهه ليفربول فريق تشيلسي في ثمن النهائي المقرر إقامته في مارس المقبل.

كما تأهل دربي كاونتي إلى ثمن النهائي لمواجهة مانشستر يونايتد بقيادة واين روني بالفوز 4-2 على فريق نورثامبتون.

وكان واين روني قد سجل هدف دربي كاونتي الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

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